What If...? - Captain Carter i Steve Rogers w zbroi na nowych plakatach serialu MCU

What If... ? to nadchodzący serial ze świata Marvela, który będzie dostępny na platformie Disney+. Jak wskazuje tytuł, opowiada o alternatywnych historiach bohaterów ze znanego nam uniwersum. Wśród nich zobaczymy między innymi Peggy Carter, która przyjmuje serum superżołnierza zamiast Steve'a Rogersa.

Marvel Studios udostępniło dwa nowe plakaty pokazujące właśnie Captain Carter oraz Steve'a Rogersa, który jest wewnątrz zbroi przypominającej tę, którą wiele lat później stworzył Tony Stark. Zobaczcie (dwa pierwsze w galerii):

What If...? - plakat

W obsadzie dubbingu produkcji znajdują się Andy Serkis (Ulysses Klaue), Angela Bassett (Ramonda), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benedict Wong (Wong), Benicio Del Toro (Kolekcjoner), Bradley Whitford (John Flynn), Carrie Coon (Proxima Midnight), Chris Hemsworth (Thor), Chris Sullivan (Taserface), Clancy Brown (Surtur), Clark Gregg (Phil Coulson), Cobie Smulders (Maria Hill), Danai Gurira (Okoye), David Dastmalchian (Kurt), Djimon Hounsou (Korath), Dominic Cooper (Howard Stark), Don Cheadle (War Machine), Emily VanCamp (Sharon Carter), Evangeline Lilly (Osa), Frank Grillo (Crossbones), Georges St-Pierre (Batroc), Jaimie Alexander (Sif), Jeff Goldblum (Grandmaster), Jeremy Renner (Hawkeye), John Kani (T'Chaka), Jon Favreau (Happy Hogan), Josh Brolin (Thanos), Karen Gillan (Nebula), Kat Dennings (Darcy Lewis), Kurt Russell (Ego), Leslie Bibb (Christine Everheart), Mark Ruffalo (Bruce Banner), Michael Douglas (Hank Pym), Michael Rooker (Yondu), Natalie Portman (Thor), Neal McDonough (Dum Dum Dugan), Ophelia Lovibond (Carina), Paul Bettany (Vision), Paul Rudd (Ant-Man), Rachel House (Topaz), Rachel McAdams (Christine Palmer), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Sean Gunn (Kraglin), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Seth Green (Kaczor Howard), Stanley Tucci (Abraham Erskine), Taika Waititi (Korg), Tilda Swinton (Przedwieczny), Toby Jones (Arnim Zola), Tom Hiddleston (Loki) i Tom Vaughan-Lawlor (Ebony Maw).

What If... ? - premiera serialu w sierpniu.