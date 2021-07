Hawkeye i Ms. Marvel - kiedy zadebiutują seriale MCU? Jest przybliżona data

Źródło: Marvel

Hawkeye i Ms. Marvel to kolejne seriale Marvela wchodzące w skład MCU, które przygotowuje platforma Disney+. Jak do tej pory nie poznaliśmy informacji dotyczącej dat premier projektów. Teraz to się zmieniło.

Podczas wywiadu z Variety, wiceprezes wykonawcza ds. produkcji filmowej w Marvel Studios Victoria Alonso ujawniła, że przed końcem 2021 roku ukaże się „kilka nowych programów” szykowanych przez studio, w tym wspomniane Ms. Marvel i Hawkeye.

W Hawkeye tytułowy bohater ma połączyć siły z Kate Bishop, postacią, która w komiksach przejęła rolę bohatera. W serialu występują między innymi Jeremy Renner, Hailee Stenfeld, Vera Farmiga, Florence Pugh, Tony Dalton, Fra Fee oraz Zach McClarnon.

Ms. Marvel opowiada o Kamali Khan, nastoletniej bohaterce, której idolką jest Kapitan Marvel. Dziewczyna postanawia wykorzystać swoją moc, czyli deformację swojego ciała do różnych kształtów, aby walczyć z przestępczością. W tytułowej roli występuje Iman Vellani.