What If...? - Gamora zechce pomścić Thanosa i stanie do walki z [SPOILER]?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Od jakiegoś czasu w sieci znaleźć można wiele nowych grafik pochodzących z pierwszego animowanego serialu Marvel Studios. Teraz mamy nowe pogłoski dotyczące odcinka What If... ? poświęconego Gamorze (Zoe Saldana). Na grafikach widzieliśmy ją w zbroi przypominającej tę noszoną przez Thanosa, a teraz The Illuminerdi podaje, że zobaczymy starcie Gamory, która spróbuje pokonać bohatera z Ziemi... Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.).

Tony Stark i Gamora nigdy nie mieli okazji stanąć twarzą w twarz w MCU, zatem trudno przewidzieć, jakie wydarzenia doprowadzą do ich spotkania. Być może Thanos został uśmiercony przez bombę atomową wysłaną przez Iron Mana w trakcie wydarzeń z filmu Avengers. Co jeśli zatem Gamora byłaby oddaną i kochającą córką Thanosa i chciała go teraz pomścić i dokończyć jego misję? Jest to jednak tylko spekulacja, ale starcie Gamory i Iron Mana może być bardzo ciekawe.

Źródło: Marvel

Spekuluje się, że serial MCU trafi na Disney+ jeszcze w te wakacje.