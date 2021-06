Marvel otwiera pole dla X-Menów w MCU? Kevin Feige na Hellfire Gala - przedziwna scena

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel od dłuższego czasu zapowiadał, że wydarzenie Hellfire Gala na zawsze zmieni komiksową rzeczywistość X-Menów. Celebracja eventu jest tak podniosła, że na uroczystość zostali zaproszeni znani politycy, celebryci i artyści z Eminemem na czele. Zupełnie nikt nie spodziewał się jednak, iż na tym wyjątkowym dla mutantów wieczorze stawi się również sternik MCU, Kevin Feige.

W zeszycie X-Men #21 skupiono się na pokazaniu nowej drużyny X-Menów. W trakcie jednej z sekwencji Cyclops nieoczekiwanie spotkał prezesa Marvel Studios, który jest jednocześnie dyrektorem działu kreatywnego całego Domu Pomysłów. Popijając drinka Feige zapytał mutanta o to, "jaka jest jego historia?". Co zaskakujące, Cyclops opowiedział ją w taki sposób, jakby dzielił się scenariuszem filmowym, wspominając pobyt w szkole profesora Xaviera, swoje doświadczenia z obejmowaniem przywództwa w grupie X-Menów; później określił nawet swoją rasę mianem "marzycieli", walczących o to, by "świat był lepszym miejscem".

Zobaczcie sami (w galerii znajdziecie także plansze z innej dzisiejszej odsłony Hellfire Gala, zeszytu Excalibur #21):

X-Men #21 - plansze

Amerykańskie portale popkulturowe mają wielki kłopot z właściwym rozszyfrowaniem całej sekwencji. Z jednej strony przypomina się, że począwszy od Stana Lee i Jacka Kirby'ego wielu twórców komiksowych zamieszczało w poszczególnych zeszytach swoje wizerunki, z drugiej zaś samo sedno rozmowy Cyclopsa i prezesa Marvel Studios otworzyło pole do licznych spekulacji - choćby tych związanych z ostatecznym wprowadzeniem do MCU X-Menów.

Rzecz jasna możemy tu mieć do czynienia ze zwyczajnym uznaniem dla wkładu, jaki Feige ma w świat popkultury. Warto jednak przypomnieć, że to właśnie po jego awansie na stanowiska dyrektora kreatywnego Domu Pomysłów można zaobserwować większą synergię pomiędzy różnymi oddziałami firmy - już teraz niektóre z komiksów ustawiają fundamenty pod ekranowy debiut postaci w MCU, by przywołać w tym kontekście Eternals czy Black Knighta.