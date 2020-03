What If...? - kiedy premiera animowanego serialu MCU? Nowe informacje

What If... ? to serial oparty na słynnej komiksowej antologii z lat 70. XX wieku, która ukazywała alternatywne historie najbardziej znanych postaci Marvela. Jak sam tytuł głosi, głównym motywem była próba odpowiedzi na pytanie: "Co stałoby się, gdyby...?".

Teraz portal Variety donosi, że Marvel Studios wyznaczyło datę premiery 1. sezonu oczekiwanej animacji, która na Disney+ miałaby pojawić się latem 2021 roku. W premierowej odsłonie widzowie mają otrzymać 10 odcinków. Dowiedzieliśmy się także, że nad pięcioma odcinkami pracowało studio Squeeze, którzy po raz pierwszy mieli okazję współpracować z Marvel Studios. Pierwszy sezon w całości ma skupiać się na alternatywnych historiach związanych z Sagą Nieskończoności. Twórczynią serialu jest Ashley Bradley.