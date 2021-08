What If...? - nowy klip zapowiadający serial MCU! Wybuchy, Peggy Carter i więcej wybuchów!

Fot. Marvel

What If...? to nadchodzący serial ze świata Marvela, który będzie dostępny na platformie Disney+. Jak wskazuje tytuł, opowiada o alternatywnych historiach bohaterów ze znanego nam uniwersum, pokazując zaskakujące scenariusze, co by było, gdyby na przykład Kapitan Ameryka został zombie. Do Internetu trafiło kolejne wideo promocyjne, które ma pokazać nam, czego możemy spodziewać się po produkcji. Między innymi akcji i wybuchów na tle epickiej ścieżki dźwiękowej. Poniżej można obejrzeć klip i przekonać się, co ma nam do zaoferowania Marvel tym razem.

https://twitter.com/whatifofficial/status/1422906590114443265

https://twitter.com/whatifofficial/status/1422920267433594881

Serial jest inspirowany popularną serią komiksową Domu Pomysłów. Wielu aktorów, którzy odgrywali superbohaterskie role na dużym ekranie, powróci w obsadzie głosowej do swoich ról właśnie w tej produkcji.

What If...?

Choć animacja pokaże nam alternatywne historie, to producent podkreślił, że nie jest to coś oderwanego od głównej fabuły multiwersum MCU. Oprócz Peggy Carter w roli Kapitana Ameryki możemy się też spodziewać całego pochodu żywych trupów Avengersów.