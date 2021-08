What If... ? - są pierwsze recenzje produkcji. Czy to kolejny, dobry rozdział w serialowej historii MCU?

fot. Disney+

What If... ? to serial animowany od Marvel Studios i Disney+ oparty na znanym cyklu komiksowym opowiadającym alternatywne wersje historii bohaterów i bohaterek Domu Pomysłów. Spadło embargo na recenzje produkcji, wobec tego w sieci pojawiają się pierwsze teksty z opiniami. Jak na razie w serwisie Rotten Tomatoes serial ma 10 recenzji, z czego 8 pozytywnych i 2 negatywne, co daje wynik 80 procent dobrych recenzji ze średnią oceną 7,6/10.

W pozytywnych recenzjach możemy przeczytać, że produkcja jest łatwa do przyswojenia, lekka i przyjemna, co stanowi dobry rodzaj wytchnienia od budowania uniwersum, czego doświadczamy w aktorskich projektach. Użyto nawet opinii, że What If... ? to MCU w najbardziej bezwstydnym komiksowym stylu, z piękną animacją, ostrym jak brzytwa scenariuszem i poczuciem nieskończonych możliwości. W jednej z recenzji pojawia się zdanie, że produkcja dorównuje poziomem aktorskim projektom MCU, natomiast w innej twórca twierdzi, że program po mistrzowsku prezentuje animację jako potężne narzędzie do opowiadania historii, ponieważ w jednej chwili przechodzi z zabawy i beztroski w chłodną i mroczną sferę.

W negatywnych opiniach możemy przeczytać choćby opinie o tym, że What If... ? jest przestrzenią dla dziwnych, trudnych lub po prostu głupich pomysłów, które nigdy nie dotkną właściwości produkcji aktorskich MCU. Przedstawione historie mają po prostu nie ciekawić, mamy nie mieć ochoty na zastanawianie się, co będzie dalej z danymi opowieściami.