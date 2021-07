What If...? - zaskakujący spoiler o Spider-Manie. Będzie walczyć ze znaną bohaterką

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Nowe informacje o What If... ? pochodzą z zestawu klocków LEGO, który wyciekł do sieci. Wiemy, że LEGO i tego typu zabawki nie zawsze w 100% są zgodne z tym, co na ekranie, ale na poziomie ogólnym przeważnie się to pokrywa. Okazuje się więc, że ludzik Spider-Mana został nazwany... zombie hunter Spider-Man, czyli Spider-Man - łowca zombie.

Fani szybko połączyli fakty ze zwiastunem oraz komiksem. Zwiastun sugerował starcie Pajączka ze Scarlet Witch, ale jednocześnie wiemy, że Elizabeth Olsen nie ma w obsadzie dubbingu, choć inni aktorzy z MCU są. Wiemy również, że w What If...? ma być wątek zombie zaczerpnięty z komiksów. Oznacza to, że ten wątek pojawi się najwyraźniej w historii Spider-Mana.

https://twitter.com/Lunwi88/status/1419725226670116875

Zobacz także:

Przypomnijmy, że z innych alternatywnych historii, które mamy zobaczyć potwierdzono do tej pory następujące:

Steve Rogers jako Iron Man w czasach II wojny światowej

Peggy Carter przyjmie serum superżołnierza i zostanie superbohaterką z tarczą

Czarna Wdowa jako jedyna przeżyła wydarzenia z Czasu Ultrona

Erik Kilmonger z Czarnej Pantery

Gamora będzie chciała pomścić Thanosa

Thor znany będzie jako imprezowy Thor. Przygotuje on imprezę, która może zniszczyć Ziemię.

Tony Stark wylądował na Sakaarze, gdzie w Hulkbusterze walczy na arenie gladiatorów jak Hulk w Thor: Ragnarok

What If...? - premiera 11 sierpnia 2021 roku na Disney+.