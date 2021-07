What If... ? - Peggy Carter, Killmonger i inni w nowym spocie promującym serial

Źródło: Marvel/Disney+

What If... ? to serial animowany Marvela i platformy Disney+. Wielkimi krokami zbliża się premiera produkcja i kampania promocyjna znajduje się na ostatniej prostej. W sieci zadebiutował telewizyjny spot projektu, który przedstawia bohaterów poszczególnych odcinków serialu. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Produkcja jest inspirowana popularna serią komiksową Domu Pomysłów, która przedstawia alternatywne historie bohaterów i bohaterek Marvela. W projekcie zobaczymy między innymi Peggy Carter przyjmującą serum superżołnierza zamiast Steve'a Rogersa, T'Challę, który zostaje Star Lordem uniwersum Marvela, a nie Czarną Panterą czy herosów takich jak Kapitan Ameryka w swojej wersji zombie.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1420806508074262533

What If... ?

W obsadzie dubbingu produkcji pojawi się wielu aktorów i aktorek MCU, którzy powtórzą swoje role z kinowych widowisk.

What If... ? - premiera serialu na platformie Disney+ 11 sierpnia.