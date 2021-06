Ms. Marvel - nowe zdjęcia z planu serialu. Superbohaterka w kostiumie

Marvel

Mieliśmy już okazję zobaczyć pierwsze surowe zdjęcia z planu Ms. Marvel, na którym superbohaterka jest w swoim kostiumie. Choć wiemy, że ostatecznie na ekranie po post-produkcji będzie on wyglądać trochę inaczej, pozwala to nam się przyjrzeć w jaki wizualny styl twórcy celują. Nowe fotki dobrze pokazują Iman Vellani w kostiumie Ms. Marvel.

Ms. Marvel to opowieść Kamali Khan, nastolatce, której idolką jest Kapitan Marvel i inni superbohaterowie. Sama decyduje się użyć swoim mocy, by walczyć z przestępczością. Wiemy, że po debiucie w serialu Ms. Marvel następnie wystąpi w filmie The Marvels z Kapitan Marvel (Brie Larson) oraz Moniką Rambeau (Tevonah Parris).

Twórca jest Bisha K. Ali, a za kamerą stoją Sharmeen Obai-Chinoy oraz Meera Menon. Data premiery nie jest znana.