Wiara: premiera nowego wydania rasowego kryminału Anny Kańtoch

Anna Kańtoch to popularna i ceniona autorka między innymi kryminałów. Od pewnego czasu wydaje swoje książki w wydawnictwie Marginesy - zarówno nowości, jak i wznowienia starszych powieści w nowej szacie graficznej.

Do tej drugiej kategorii należy Wiara - powieść, która pierwszy raz ukazała się dekadę temu. W tej powieści Anna Kańtoch przenosi czytelników do lat 80. ubiegłego wieku do położonej w pobliżu gór wioski na południu Polski. Zostaje w niej odnalezione ciało kobiety, co nadaje tempa wydarzeniom, a na wierzch wypływają niebezpieczne tajemnice całych pokoleń okolicznych mieszkańców.

Wiara liczy 472 strony i została wydana w miękkiej oprawie ze skrzydełkami.

Wiara - opis i okładka

Duszna, klaustrofobiczna atmosfera polskiej wsi sprzed czterdziestu lat, niczym z sennego koszmaru. I zło, które ma przyjść ze wschodu. A może już tu jest?

Parny lipiec 1986 roku. W podbeskidzkiej Rokitnicy trwają protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej, podsycane nieufnością do władzy i obcych oraz niedawną katastrofą w Czarnobylu. Gdy miejscowy proboszcz znajduje na torach ciało młodej kobiety, społeczność zamyka się jeszcze bardziej. Nikt nie zna ofiary. A może wszyscy kłamią?

We wsi pojawia się kapitan Witczak z komendy w Bielsku-Białej. Miastowy milicjant nie budzi zaufania, więc mieszkańcy – zwłaszcza starsi – milczą jak zaklęci.

Tymczasem proboszcz, przytłoczony tragedią, coraz bardziej zagłębia się we własne śledztwo. Czy w lokalnych legendach o przeklętej parafii jest ziarno prawdy? Czy śmierć kobiety ma związek z dawnymi wydarzeniami, o których mówi się tu tylko szeptem? I kto od lat przynosi kwiaty pod stary krzyż przy torach?

Anna Kańtoch po mistrzowsku łączy elementy kryminału z psychologiczną głębią i wątkami religijnymi. Wiara to opowieść o tajemnicach, które naznaczają społeczność od pokoleń, o grzechach, które nigdy nie zostały odpokutowane, i o tym, że obojętność może być równie niebezpieczna jak zbrodnia.