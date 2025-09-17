placeholder
Wiara: premiera nowego wydania rasowego kryminału Anny Kańtoch

Wiara, powieść Anny Kańtoch wyróżniona podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału 2018 Nagrodę Specjalną im. Janiny Paradowskiej, doczekała się nowej edycji. Oto szczegóły.
Anna Kańtoch to popularna i ceniona autorka między innymi kryminałów. Od pewnego czasu wydaje swoje książki w wydawnictwie Marginesy - zarówno nowości, jak i wznowienia starszych powieści w nowej szacie graficznej.

Do tej drugiej kategorii należy Wiara - powieść, która pierwszy raz ukazała się dekadę temu. W tej powieści Anna Kańtoch przenosi czytelników do lat 80. ubiegłego wieku do położonej w pobliżu gór wioski na południu Polski. Zostaje w niej odnalezione ciało kobiety, co nadaje tempa wydarzeniom, a na wierzch wypływają niebezpieczne tajemnice całych pokoleń okolicznych mieszkańców.

Wiara liczy 472 strony i została wydana w miękkiej oprawie ze skrzydełkami.

Wiara - opis i okładka

WiaraŹródło: Marginesy

Duszna, klaustrofobiczna atmosfera polskiej wsi sprzed czterdziestu lat, niczym z sennego koszmaru. I zło, które ma przyjść ze wschodu. A może już tu jest?

Parny lipiec 1986 roku. W podbeskidzkiej Rokitnicy trwają protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej, podsycane nieufnością do władzy i obcych oraz niedawną katastrofą w Czarnobylu. Gdy miejscowy proboszcz znajduje na torach ciało młodej kobiety, społeczność zamyka się jeszcze bardziej. Nikt nie zna ofiary. A może wszyscy kłamią?

We wsi pojawia się kapitan Witczak z komendy w Bielsku-Białej. Miastowy milicjant nie budzi zaufania, więc mieszkańcy – zwłaszcza starsi – milczą jak zaklęci.

Tymczasem proboszcz, przytłoczony tragedią, coraz bardziej zagłębia się we własne śledztwo. Czy w lokalnych legendach o przeklętej parafii jest ziarno prawdy? Czy śmierć kobiety ma związek z dawnymi wydarzeniami, o których mówi się tu tylko szeptem? I kto od lat przynosi kwiaty pod stary krzyż przy torach?

Anna Kańtoch po mistrzowsku łączy elementy kryminału z psychologiczną głębią i wątkami religijnymi. Wiara to opowieść o tajemnicach, które naznaczają społeczność od pokoleń, o grzechach, które nigdy nie zostały odpokutowane, i o tym, że obojętność może być równie niebezpieczna jak zbrodnia.

Źródło: Marginesy

