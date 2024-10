TA postać z WandaVision powróciła w To zawsze Agatha. To jeszcze nie koniec jej roli w MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W najnowszym odcinku serialu To zawsze Agatha grany przez Joe Locke Nastolatek (obecnie Billy Maximoff, syn Scarlett Witch) spotyka w lesie tajemniczego mieszkańca Westview, którym okazuje się być nikt inny, jak znany z WandaVision Ralph Bohner (Evan Peters).

Ralph Bohner powróci w MCU

Według MTTSH, który ma dostęp do zakulisowych informacji, postać Ralpha Bohnera ma powrócić do MCU, chociaż nie w serialu To zawsze Agatha. Peters udzielił zabawnego występu w serialu, aby udzielić Billy'emu kilku odpowiedzi, jednak nikt nie wie, czy Marvel Studios nie planuje powrotu aktora w innej roli bądź projekcie. Nadprzyrodzone zakątki MCU cały czas się rozwijają – co może mieć jakiś związek z powrotem postaci Ralpha.

W WandaVision Ralph Bohner to nieświadomy sojusznik Agathy, podający się za Pietro Maximoffa (co jest ukłonem w stronę roli Petersa w X-Menach). Znajduje się pod urokiem wiedźmy, aby zbliżyć się do Wandy i spróbować znaleźć więcej informacji na temat Hexa.

Serial To zawsze Agatha jest dostępny na Disney+, a nowe odcinki pojawiają się co tydzień w czwartki.