Serial o Visionie pójdzie tropem To zawsze Agatha? Rozpoczęły się poszukiwania aktora

Na Disney+ z tygodnia na tydzień święci sukcesy złowieszcza Agatha Harkness i pozostałe wiedźmy. Spin-off serialu WandaVision został przyjęty ze sporym entuzjazmem w sieci i stabilnie kroczy w kierunku zakończenia. To jednak nie będzie ostatnia odnoga od pierwszego serialu MCU. Powstanie też serial Vision, który skupi się na przygodach tego bohatera po tym, jak wróciła jego pamięć. Szczegóły są trzymane w tajemnicy, ale najprawdopodobniej w serialu powróci Ultron, znów o głosie Jamesa Spadera, a historia będzie czerpać inspiracje z Armor Wars, które na razie zostało schowane w szufladzie.

Daniel Richtman, wiarygodny scooper z branży, podzielił się nowymi informacjami o produkcji. Marvel ma poszukiwać młodego nastolatka do drugiej najważniejszej roli. W sieci od razu pojawiły się spekulacje. Może chodzić o Viva lub Vina, czyli jedne z mechanicznych dzieci Visiona, które przedstawiono w komiksach, ale to może wydać się zbyt podobne do WandaVision. Inne opcje to Victor Mancha lub Tommy Maximoff.

Vision - co wiadomo?

Niezatytułowany jeszcze serial będzie rozgrywał się po wydarzeniach z pierwszego serialu z MCU. Przypomnijmy, że w WandaVision ukochany Wandy Maximoff został odbudowany jako android o białym wyglądzie, który nie posiadał żadnego wspomnienia ze swojego poprzedniego życia. Scarlet Witch zdołała przywrócić pamięć Visiona i pozwoliła mu zniknąć. Nadchodzący serial zaprezentuje jego dalszą historię i wyjaśni, co działo się z tą postacią przez cały ten czas.

Vision (Vision Quest było tytułem roboczym, z którego zrezygnowano) to trzecia część trylogii, zapoczątkowanej przez WandaVision i kontynuowanej w To zawsze Agatha. Showrunnerem serialu jest Terry Matalas, znany z pracy przy Star Trek: Picard. Paul Bettany powróci w głównej roli. Obecnie wszystko wskazuje na to, że serial zadebiutuje w 2026 roku.

