Nowe Wichrowe Wzgórza jak 50 twarzy Greya? Reżyserka odpowiada na krytykę

Wichrowe wzgórza stają się powoli najbardziej kontrowersyjną adaptacją książki w historii. Reżyserka postanowiła odpowiedzieć na najgłośniejsze zarzuty i wyjaśnić sceptycznym widzom swoją wizję. Wygląda na to, że jest pewna swoich wyborów.
Paulina Guz
Paulina Guz
wichrowe wzgórza 
Emerald Fennell margot robbie
Wichrowe wzgórza fot. materiały prasowe
Emerald Fennell pracuje nad filmową adaptacją klasyka Wichrowe wzgórza autorstwa Emily Brontë. Produkcja, której premiera jest zaplanowana na 2026 rok, już wzbudza ogromne emocje. W większości negatywne. Fani oryginału zarzucają twórczyni, że kostiumy są złej ery, casting na głównych bohaterów jest całkowicie chybiony ze względu na wiek i wygląd aktorów, a całość ma zdecydowanie zbyt erotyczny klimat. Cóż, tym osobom na pewno nie przypadnie do gustu nowa wypowiedź reżyserki.

Wichrowe wzgórza: reżyserka odpowiada na zarzuty o zbyt duży erotyzm

Emerald Fennell podczas wydarzenia Brontë Women’s Writing Festival w Anglii zdradziła nowe informacje na temat swojego nadchodzące filmu Wichrowe wzgórza. Chciała, by produkcja przeniosła na ekran uczucia, które towarzyszyły jej, gdy jako nastolatka po raz pierwszy przeczytała książkę:

Chciałam stworzyć coś, co wywołałoby we mnie takie same emocje, jak podczas pierwszej lektury, co oznacza, że ​​jest to emocjonalna reakcja na coś; coś pierwotnego i seksualnego – powiedziała Fennell, jak donosi BBC.

Wiele osób po zobaczeniu zwiastuna i plakatów uznało, że film zapowiada się na tanie romansidło, coś pokroju 50 twarzy Greya czy Harlequinów. Reżyserka nie zgadza się jednak z osobami krytykującymi produkcję za zbyt erotyczny klimat:

W tej książce jest ogromna doza sadomasochizmu. Nie bez powodu ludzie byli nią głęboko zszokowani, kiedy została opublikowana.

Twórczyni zdaje sobie również sprawę z ogromnej odpowiedzialności, która ciąży na niej w związku z adaptacją jednego z największych klasyków literatury. Twierdzi, że „gdyby zrobił to ktoś inny, byłaby wściekła”, więc wydaje się też świadoma, że jest projekt jest bardzo kontrowersyjny.

Fot. Materiały prasowe

Wichrowe wzgórza: reżyserka odpowiada na zarzuty dotyczące castingu 

Po odniesieniu się do zarzutów o erotyczny klimat, Fennell stanęła również w obronie castingu. Przypominamy, że w głównych rolach obsadzono Jacoba Elordiego i Margot Robbie. Czytelnicy głównie mają im do zarzucenia to, że Heathcliff był kimś z marginesu społecznego, wyrzutkiem, a biały i konwencjonalnie atrakcyjny mężczyzna niezbyt pasuje do tego opisu. Z kolei Catherine ich zdaniem powinien grać ktoś młodszy.

Fennell jednak twardo stoi przy tym, że Elordi i Robbie byli słusznym wyborem. Twierdzi, że gdy poznała aktora na planie Saltburn, to wiedziała już, że to jej Heathcliff:

Wyglądał dokładnie tak, jak ilustracja Heathcliffa z pierwszego wydania książki, które przeczytałam. To było okropne, ponieważ miałam ochotę krzyczeć. Ale nie mogłem, bo to nie byłoby oczywiście zbyt profesjonalne. [...] Myślałam wtedy o nakręceniu Wichrowych wzgórz i wydawało mi się, że ma sobie to coś... jest bardzo zaskakującym aktorem.

Margot Robbie również jej zdaniem była idealną kandydatką, ponieważ z łatwością rozkochuje w sobie ludzi i roztacza wokół siebie aurę prawdziwej gwiazdy:

Nie przypomina nikogo, kogo kiedykolwiek spotkałam wcześniej – i myślę, że takie same odczucie miałam w przypadku Cathy. [...] Jest piękna, interesująca i zaskakująca. To typ osoby, któremu jak Cathy, może ujść na sucho wszystko. Naprawdę myślę, że gdyby wpadła w szał zabijania, nikogo by to nie obchodziło. I to jest dla mnie esencją Cathy: ktoś, kto przesuwa granice, by zobaczyć, jak daleko może się posunąć. Ktoś jak Margot, kto jest gwiazdą, a nie tylko niesamowitą aktorką – którą też jest – kto ma moc, nieziemską i boską, przez którą ludzie tracą rozum.
Wichrowe Wichrowe (2025) – zdjęcia z planu

Wichrowe Wichrowe (2025) – zdjęcia z planu
Wichrowe wzgórza: czy adaptacja ma szansę na sukces?

Co ciekawe, chociaż w wielu przypadkach Fennell dość luźno podeszła do materiału źródłowego, to zapewnia, że pisząc scenariusz zachowała większość oryginalnych dialogów z książki, ponieważ jej zdaniem są wybitne.

Z powyższych wypowiedzi wynika także, że nie podjęła tych kontrowersyjnych decyzji ze względu na brak znajomości oryginału – tudzież brak szacunku do niego – tylko były to świadome wybory kreatywne. Reżyserka wydaje się przede wszystkim opierać na emocjach, które towarzyszyły jej podczas lektury. To by wyjaśniało, dlaczego skupiła na aurze Catherine, a nie na przykład jej wieku. W dodatku nie byłby to jej pierwszy film z dużą dawką erotyzmu, warto spojrzeć chociażby na wspomniany wyżej Saltburn

Oczywiście, odbiorcy nadal mają prawo krytykować jej wybory. Adaptowanie klasyków literatury zawsze wiąże się z ogromnym ryzykiem, nawet jeśli nie podejmujesz tak odważnych decyzji, jak Emerald Fennell. Dopiero 14 lutego 2026 roku, gdy film pojawi się w kinach, ostatecznie przekonamy się, co sądzą o nim widzowie. 

W międzyczasie zachęcam jednak do zapoznania z tym artykułem, w którym opisałam teorię na temat Wichrowych wzgórz, według których film nigdy nie miał być adaptacją książki, a negatywny szum wokół niego to celowy zabieg marketingowy: Ta adaptacja książki już wywołuje kontrowersje. Sęk w tym, że to może być jeden wielki przekręt.

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
wichrowe wzgórza 
Emerald Fennell margot robbie
