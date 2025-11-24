Reklama
Ariana Grande i Cynthia Erivo na dobre żegnają się z Wicked. Nowe zdjęcia Dorotki, Boqa i Fijero

Przygoda z Wicked dobiega końca. Aktorki żegnają się z fanami, a nowe zdjęcia zza kulis pokazują postacie z filmu w wersjach, które znamy z oryginalnego Czarnoksiężnika z Oz.
Paulina Guz
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Wicked: Na dobre fot. Empire
Ariana Grande i Cynthia Erivo oficjalnie żegnają się z Wicked. Aktorki, które kolejno grały Glindę i Elfabę w filmowej adaptacji broadwayowskiego musicalu, opublikowały wzruszające posty w swoich mediach społecznościowych. Podziękowały fanom za tę piękną wspólną podróż. „Dziękuję, moja słodka Glinda, za wszystko. Będę cię zawsze kochać. Wicked: Na dobre można już obejrzeć w kinach” – napisała Grande. „Żadne liczby ani słowa nie oddadzą tego, jak wielką miłością mnie obdarzyliście. [...] Dziękuję Wam, że pozwoliliście mi być waszą Elfabą” – brzmi fragment wpisu Erivo. 

Posty możecie zobaczyć poniżej, wraz z nowymi zdjęciami zza kulis, które pokazują niesamowitą transformację dwóch członków obsady, Jonathana Baileya i Ethana Slatera. Ich postacie zmieniły się nie do poznania. Książę Fijero stał się Strachem na Wróble, a Boq – Blaszanym Drwalem. Wreszcie, do galerii dołączyliśmy też ujęcia, na których widać Bethany Weaver jako Dorotkę. W samym filmie starano się nie pokazywać jej za dużo, by w centrum opowieści pozostały Elfie i Glinda, ale dzięki tym fotografiom możemy przyjrzeć jej się z bliska w tej kultowej przecież roli. 

Wicked - pożegnanie Cynthii Erivo

Wicked - pożegnanie Cynthii Erivo
Dajcie znać, czy widzieliście już Wicked: Na dobre, a jeśli tak, jak Wam się podobało. Jedno jest pewne – oba filmy przejdą do historii jako jeden z największych sukcesów, jeśli chodzi o adaptację brodwayowskiej sztuki. Na razie też zapowiada się na to, że przyjaźń Ariany Grande i Cynthii Erivo utrzyma się także poza ekranem. 

Źródło: Deadline, Instagram, Twitter

