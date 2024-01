Wicked Little Letters - niektórym nie podobają się przekleństwa. Olivia Colman: "Mogą się p****olić"

Fot. Materiały prasowe

Wicked Little Letters to film, w którym mieszkańcy małego miasteczka Littlehampton zaczynają otrzymywać listy pełne humorystycznie zabarwionych wulgaryzmów i przekleństw, a za tę "zbrodnię" zostaje oskarżona awanturnicza irlandzka imigrantka Rose.

Jedną z licznych adresatek jest konserwatywna Edith, w którą wciela się Olivia Colman. I choć grana przez nią bohaterka jest zszokowana językiem, w jakim zostały napisane tajemnicze listy, sama aktorka jest nim zachwycona. W rozmowie z portalem Empire zdradziła, że niektórym widzom nie podobają się filmowe wulgaryzmy, ale "mogą się p****rzyć".

Co jakiś czas ktoś wybuchnie: "To jest obrzydliwe, bla, bla, bla...". Ale najzabawniejsze jest to, że to wszystko było prawdą. Więc wszyscy ci wkurzeni ludzie, dla których przeklinanie jest obraźliwe, mogą się p****rzyć.

Wicked Little Letters

Co więcej, Olivia Colman zdradziła, że jeden z filmowych listów postanowiła nawet oprawić i powiesić u siebie w domu, ku zaskoczeniu swojej matki. Zostało na nim napisane: "Ty smutna, ś****dząca suko". Aktorka naprawdę go uwielbia.

