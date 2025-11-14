Piosenka z Wicked: Na dobre w emocjonalnym wykonaniu! Występ Cynthii Erivo na żywo
Cynthia Erivo znów zachwyca swoim talentem wokalnym - sprawdźcie przejmujące wykonanie piosenki No Good Deed w wykonaniu aktorki! Ta wersja jest czymś zupełnie innym, niż to, co usłyszymy w kinie podczas seansu Wicked: Na dobre.
Oficjalny profil filmu Wicked: Na dobre wraz z Universal Pictures udostępniły wykonanie piosenki No Good Dead, która pojawi się w produkcji. Utwór wykonywany jest przez aktorkę wcielającą się w Elphabę - Cynthię Erivo, a towarzyszy jej tancerka baletowa Misty Copeland, a także akompaniament skrzypiec i wiolonczeli.
Wicked: Na dobre - występ Cynthii Erivo
Wicked: Na dobre - fabuła, obsada, data premiery
Elphaba i Glinda są skłócone i żyją z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba, obecnie znana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, kontynuując walkę o wolność uciszanych Zwierząt i desperacko próbując ujawnić prawdę o Czarnoksiężniku. Glinda zaś stała się olśniewającym symbolem Dobroci dla całej Krainy Oz, mieszkając w pałacu w Emerald City i ciesząc się przywilejami sławy i popularności. Pod kierunkiem Madame Morrible, Glinda zostaje wyznaczona do roli wsparcia dla mieszkańców Oz, zapewniając ich, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarnoksiężnika. W miarę jak sława Glindy rośnie i przygotowuje się ona do poślubienia księcia Fiyero, nawiedza ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarnoksiężnikiem, lecz wysiłki te kończą się niepowodzeniem, jeszcze bardziej oddalając Elphabę i Glindę od siebie. Ten wstrząs na zawsze zmieni życie Boqa i Fiyero i zagrozi bezpieczeństwu siostry Elphaby, Nessarose, kiedy w ich życiu nagle pojawi się dziewczyna z Kansas. A gdy rozwścieczony tłum ruszy przeciwko Złej Czarownicy, Glinda i Elphaba będą musiały połączyć siły po raz ostatni.
W głównych rolach powrócą Cynthia Erivo i Ariana Grande, a obok nich pojawią się również Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater i Marissa Bode. Reżyserem ponownie jest Jon M. Chu.
Premiera kinowa Wicked: Na dobre została zaplanowana na 21 listopada, czyli około rok po pierwszej części.
Źródło: wickedforgood
