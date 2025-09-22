Na ten sequel czekają wszyscy. Znamy datę premiery zwiastuna

Fot. Empire

Wicked miało premierę pod koniec 2024 roku i stało się niespodziewanym hitem box office. Musical zarobił ponad 756 dolarów, a także zebrał świetne recenzje, zarówno wśród widzów, jak i profesjonalnych krytyków. Stało się o nim głośno również w mediach społecznościowych. Można więc bezpiecznie założyć, że wiele osób czeka na kontynuację, która ma trafić do kin 19 listopada. To znaczy, że fani musieli czekać tylko rok na sequel. Czyli mniej, niż chociażby na nowe sezony Wednesday czy Bridgertonów.

By umilić im ten czas, magazyn Empire pokazał kilka nowych zdjęć, reklamujących produkcję. Opublikowano też krótką zapowiedź wideo wraz z informacją, że pełen zwiastun Wicked: Na dobre zostanie ujawniony w środę, 24 września 2025 roku.

Wicked: Na dobre - nowe materiały promocyjne

Na grafikach i zapowiedzi wideo widać dwie główne bohaterki, Elfabę i Glindę, które już przeszły transformację w „dobrą” i „złą” wiedźmę. Pierwsza z nich ma na sobie czarny kostium, swój charakterystyczny kapelusz czarownicy i dzierży miotłę. Z kolei standardowym strojem Glindy stała się zjawiskowa suknia w odcieniu pudrowego fioletu i akcesoria w formie błyszczącego diademu i różdżki. Wizualnie nie mogłyby się więc bardziej różnić. Poza tym na zdjęciach widać też Czarnoksiężnika z Krainy Oz i Fijero.

Wicked: Na dobre - zapowiedź wideo

Wicked: Na dobre zadebiutuje w polskich kinach już 21 listopada 2025 roku. Oficjalny zwiastun zobaczymy w środę, 24 września.