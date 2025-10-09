To może być największy kinowy hit tego roku. Zobaczcie nowy zwiastun
Wicked stało się hitem 2024 roku, co było niejako zaskoczeniem, ponieważ musicale wcale nie jest tak łatwo sprzedać szerokiej publice, a poza tym przeniesienie historii ze sceny teatru na ekran nie zawsze kończy się dobrze. Teraz do kin zmierza kontynuacja i mamy już nowy zwiastun.
Universal Pictures opublikowało nowy i prawdopodobnie ostatni zwiastun Wicked: Na dobre, gdy za granicą ruszyła już sprzedaż biletów do kina przed listopadową premierą. Jest w nim kilka nowych scen i fragmentów piosenek. Zapowiedź możecie zobaczyć poniżej. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba.
Wicked: Na dobre - nowy zwiastun
Wicked: Na dobre - fabuła i data premiery
Produkcja jest kontynuacją filmu Wicked z 2024 roku, który był adaptacją musicalu o tej samej nazwie i opowiadał o losach Elfaby i Glindy, zanim obie stały się kultowymi postaciami z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Tytuł okazał się wielkim hitem i zarobił na świecie ponad 756 milionów dolarów. Niektórzy uważają nawet, że sequel ma szansę przekroczyć magiczną barierę miliarda.
W filmie Wicked: Na dobre poznamy kontynuację losów Elfaby i Glindy, w które ponownie wcielą się Cynthia Erivo i Ariana Grande, po tym, jak drogi przyjaciółek rozeszły się w finale poprzedniej części. Wiemy też, że w końcu pojawi się Dorotka. Zobaczymy więc fragmenty Czarnoksiężnika z Krainy Oz z zupełnie nowej perspektywy.
Pierwsze pokazy Wicked: Na dobre w USA odbędą się 17 listopada w IMAX. Oficjalna premiera filmu w Polsce odbędzie się 21 listopada.
Źródło: Informacje prasowe
