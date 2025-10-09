placeholder
To może być największy kinowy hit tego roku. Zobaczcie nowy zwiastun

Wicked stało się hitem 2024 roku, co było niejako zaskoczeniem, ponieważ musicale wcale nie jest tak łatwo sprzedać szerokiej publice, a poza tym przeniesienie historii ze sceny teatru na ekran nie zawsze kończy się dobrze. Teraz do kin zmierza kontynuacja i mamy już nowy zwiastun.
Paulina Guz
Tagi:  Wicked: Na dobre 
zwiastun
3. Wicked – kurs: 20.00 fot. Universal Pictures
Universal Pictures opublikowało nowy i prawdopodobnie ostatni zwiastun Wicked: Na dobre, gdy za granicą ruszyła już sprzedaż biletów do kina przed listopadową premierą. Jest w nim kilka nowych scen i fragmentów piosenek. Zapowiedź możecie zobaczyć poniżej. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba. 

Wicked: Na dobre - nowy zwiastun 

Wicked: Na dobre - fabuła i data premiery

Produkcja jest kontynuacją filmu Wicked z 2024 roku, który był adaptacją musicalu o tej samej nazwie i opowiadał o losach Elfaby i Glindy, zanim obie stały się kultowymi postaciami z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Tytuł okazał się wielkim hitem i zarobił na świecie ponad 756 milionów dolarów. Niektórzy uważają nawet, że sequel ma szansę przekroczyć magiczną barierę miliarda. 

W filmie Wicked: Na dobre poznamy kontynuację losów Elfaby i Glindy, w które ponownie wcielą się Cynthia ErivoAriana Grande, po tym, jak drogi przyjaciółek rozeszły się w finale poprzedniej części. Wiemy też, że w końcu pojawi się Dorotka. Zobaczymy więc fragmenty Czarnoksiężnika z Krainy Oz z zupełnie nowej perspektywy. 

Pierwsze pokazy Wicked: Na dobre w USA odbędą się 17 listopada w IMAX. Oficjalna premiera filmu w Polsce odbędzie się 21 listopada. 

Źródło: Informacje prasowe

Co o tym sądzisz?
