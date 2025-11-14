Specjalne kubki na napoje przy seansie Wicked: Na dobre. Mamy zdjęcia!

fot. Empire

Do premiery Wicked: Na dobre, kontynuacji wielokrotnie nominowanego do Oscara hitu z 2024 roku, pozostał już niecały tydzień. Globalna premiera odbędzie się dokładnie 21 listopada 2025 roku. Już teraz na pokazach przedpremierowych można jednak zauważyć specjalne akcesoria, które będą dla wszystkich dostępne przynajmniej do momentu wyczerpania zapasów. Chodzi konkretnie o wyjątkowe, kreatywne kubki. W amerykańskich kinach w ostatnich latach popularność zyskał trend tworzenia dedykowanych kubełków na popcorn. Z kolei Cinema City w Polsce przygotowało specjalne kubki na napoje. Jedna sztuka kosztuje prawie 30 złotych, niezależnie od rodzaju wybranego biletu na seans.

Wicked: Na dobre - zdjęcia specjalnego kubka

Po projekcie od razu widać nawiązanie do filmu, a konkretnie charakterystycznego spiczastego kapelusza należącego do Elphaby, Złej Czarownicy z Zachodu. Po bokach widać z kolei główne bohaterki, a także logo produkcji. Jak Wam się podoba ten design?