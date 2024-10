"Warto było czekać 20 lat". Pierwsze opinie na temat Wicked

fot. Universal Pictures

Nie da się ukryć, że widzowie zdają się absolutnie zachwyceni Wicked. Nawet ci, którzy pesymistycznie podchodzili do seansu. Padają liczne pochwały pod adresem Ariany Grande, oprawy muzycznej i samej historii. Wiele osób uważa także, że może to być najlepsza adaptacja musicalu z Brodwayu na duży ekran w historii kina. Poniżej znajdziecie fragmenty niektórych wpisów i bardziej szczegółowe omówienie reakcji widzów.

Pierwsze opinie na temat Wicked

Kristin Chenoweth napisała, że "odlicza dni, aż ludzie zobaczą Wicked w kinach", ponieważ "to doświadczenie zmieni ich na zawsze". Dziennikarz Scott Menzel stwierdził, że "to jedna z najlepszej kinowych adaptacji musicalu z Broadwayu". Zgadzają się z nim chociażby Erin Strecker z IndieWire i Lauren Veneziani.

Ariana Grande i Cynthia Erivo, ekranowe Elphaba i Glinda, są często chwalone przez widzów, którzy mieli okazję udać się na pokaz przedpremierowy - szczególnie druga z nich. Wyjątkiem nie jest dziennikarz Simon Thompson:

#WickedMovie to widowisko rodem z Oz, które zachwyca i czaruje na dużym ekranie. Absolutnie oszałamiająca wizja. Erivo i Grande, które grają główne role, wykonały świetną robotę. Choć być może nie przekona to wielu anty-musicalowych widzów, to fani gatunku i Oz (Wickhardsi?) będą mieli prawdziwą ucztę.

Antonia Blyth z prestiżowego portalu Deadline stwierdziła, że film był świetny od początku do końca. Dodała, że nawet osoby, które nie przepadają za musicalami, będą zachwycone:

Nawet osoby, które nie lubią musicali, będą zachwycone. Wicked - pyszna, przezabawna zabawa, która pokazuje wybitny talent Erivo i Grande, a także wywołuje gromkie napady śmiechu. Każdy numer jest pełen niespodzianek, rozkoszy i prawdziwej głębi.

Z kolei Katcy Stephen, pracująca dla kolejnego ważnego popkulturowego portalu, Variety, nazwała Wicked arcydziełem:

Przed seansem byłam "pesymistką", ale po obejrzeniu... Wicked to arcydzieło. Ariana Grande sprawia, że Glinda błyszczy [...]. Jon M. Chu wniósł tyle życia do tej historii i zaczynam rozumieć, czemu potrzebowała dwóch części! Warto było czekać 20 lat.

