Wieczny pokój: nadchodzi kolejna pozycja SF w serii Wehikuł Czasu

Seria Wehikuł Czasu, która ukazuje się nakładem Domu Wydawniczego Rebis, koncentruje się przede wszystkim na klasycznych powieściach (i zbiorach opowiadań) science fiction. Najnowsza zapowiedź w jej ramach nieco się wyłamuje z tego trendu, chociaż jest autorstwa pisarza znanego już z serii.

21 października planowana jest premiera w serii napisanej w latach 90. ubiegłego wieku powieści Joe Haldemana zatytułowanej Wieczny pokój. Wcześniej w Wehikule Czasu ukazały się dwie inne książki tego autora - Wieczna wojna i Wieczna wolność.

W Wiecznym pokoju autor po raz kolejny wraca do tematyki wojny, jej konsekwencji i reakcji jednostki na brutalne doświadczenia.

Wieczny pokój - opis i okładka

Źródło: Rebis

Siły Sojuszu toczą niekończącą się wojnę z rebeliantami z krajów Trzeciego Świata. Jej przyczyny są odwieczne: nierówny dostęp do zasobów i bogactw. Nierówności widoczne są też w sposobie prowadzenia walki: sojusznicy dysponują machinami bojowymi, których operatorzy przebywają tysiące mil od pola bitwy i są ze sobą mentalnie połączeni. Jednym z nich jest Julian Class, który coraz gorzej znosi skutki wojny. Wytchnieniem jest dla niego praca naukowa na uczelni i związek z doktor Amelią Harding. Wkrótce i tutaj sytuacja się komplikuje. Naukowcy dokonują bowiem przerażającego odkrycia, w obliczu którego bledną inne problemy. Pojawia się jednak także nieoczekiwana sposobność zakończenia wszelkich trapiących ludzkość konfliktów. Czy wszyscy będą nią zainteresowani…?

