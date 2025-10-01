Reklama
Wieczny pokój: nadchodzi kolejna pozycja SF w serii Wehikuł Czasu

Jeszcze w październiku czytelnicy otrzynają kolejną powieść science fiction w ramach serii Wehikuł Czasu. Będzie to dzieło Joe Haldemana.
Tymoteusz Wronka
Tagi:  science fiction 
wehikuł czasu Rebis Joe Haldeman
Wieczny pokój Rebis
Seria Wehikuł Czasu, która ukazuje się nakładem Domu Wydawniczego Rebis, koncentruje się przede wszystkim na klasycznych powieściach (i zbiorach opowiadań) science fiction. Najnowsza zapowiedź w jej ramach nieco się wyłamuje z tego trendu, chociaż jest autorstwa pisarza znanego już z serii.

21 października planowana jest premiera w serii napisanej  w latach 90. ubiegłego wieku powieści Joe Haldemana zatytułowanej Wieczny pokój. Wcześniej w Wehikule Czasu ukazały się dwie inne książki tego autora - Wieczna wojna i Wieczna wolność.

W Wiecznym pokoju autor po raz kolejny wraca do tematyki wojny, jej konsekwencji i reakcji jednostki na brutalne doświadczenia. 

Wieczny pokój - opis i okładka

Wieczny pokójŹródło: Rebis

Siły Sojuszu toczą niekończącą się wojnę z rebeliantami z krajów Trzeciego Świata. Jej przyczyny są odwieczne: nierówny dostęp do zasobów i bogactw. Nierówności widoczne są też w sposobie prowadzenia walki: sojusznicy dysponują machinami bojowymi, których operatorzy przebywają tysiące mil od pola bitwy i są ze sobą mentalnie połączeni. Jednym z nich jest Julian Class, który coraz gorzej znosi skutki wojny. Wytchnieniem jest dla niego praca naukowa na uczelni i związek z doktor Amelią Harding. Wkrótce i tutaj sytuacja się komplikuje. Naukowcy dokonują bowiem przerażającego odkrycia, w obliczu którego bledną inne problemy. Pojawia się jednak także nieoczekiwana sposobność zakończenia wszelkich trapiących ludzkość konfliktów. Czy wszyscy będą nią zainteresowani…?

Źródło: Rebis

wehikuł czasu Rebis Joe Haldeman
