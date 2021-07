Wiedźmin 3 - nowe informacje o next-genowej aktualizacji. Gra otrzyma zawartość z serialu Netflixa

fot. CD Projekt

Od dawna wiedzieliśmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon doczeka się większej, darmowej aktualizacji na PC i PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X, dzięki której gra wykorzysta moc oferowaną przez współczesne urządzenia. W trakcie wydarzenia WitcherCon powiedziano coś więcej na ten temat, ale niestety nie pokazano żadnego, nawet krótkiego materiału z rozgrywki.

Przede wszystkim potwierdzono, że wyczekiwana aktualizacja pojawi się w tym roku. I choć konkretnego terminu nie podano, to jest to zdecydowanie dobra wiadomość, patrząc na to, jak wiele gier zostało ostatnimi czasy przesuniętych na późniejsze terminy. W ręce graczy trafi też zupełnie nowa zawartość, a konkretnie przedmioty "inspirowane serialem Netflixa". Prawdopodobnie otrzymamy wyposażenie przypominające to, które nosił na sobie Henry Cavill.

Opublikowano również nową grafikę okładkową. Spostrzegawczy internauci zauważyli, że Geralt ma nieco inną twarz niż w produkcji z 2015 roku. Zobaczcie sami.

https://twitter.com/witchergame/status/1413568916920602625