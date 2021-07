Wiedźmin: Zmora Wilka - plakat, zwiastun i data premiery filmu anime

foto. Netflix

W trakcie eventu nazwanego WitcherCon zorganizowanego przez platformę Netflix i CD Projekt RED showrunnerka serialu Wiedźmin i producentka wykonawcza filmu Lauren Schmidt Hissrich zdradziła fanom, jak będzie wyglądał filmowy Vesemir, a także ujawniła datę premiery i oficjalny plakat produkcji. Film Wiedźmin: Zmora Wilka, zobaczymy już niedługo bo 23 sierpnia 2021 roku.

Beau DeMayo jest scenarzystą. Pracował on przy pierwszym sezonie serialu Wiedźmin. Za animację odpowiada koreańskie Studio Mir.

foto. Netlix

Jak narazie informacje o samej fabule są bardzo szczątkowe. Jedyne co wiemy to, że film anime opowiada historię Vesemira, młodego wiedźmina, który uciekł od życia w ubóstwie, by zabijać potwory za pieniądze. Oficjalny opis fabuły brzmi następująco:

Przed Geraltem był Vesemir, młody wiedźmin, który rozkoszuje się zabijaniem potworów za monetę. Kiedy niebezpieczna nowa siła pojawia się na Kontynencie, Vesemir odkrywa, że niektóre zadania wiedźmina nie są tylko dla pieniędzy.

Zaprezentowano też krótki zwiastun produkcji.