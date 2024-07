fot. CD Projekt

CD Projekt ujawnił kolejny gadżet z Wiedźmina 3, który inspirowana jest feudalną Japonią i mangą The Witcher: Ronin. Tym razem mowa o figurce Triss Kannagi, która dołącza do Geralta - Ronina i Yennefer w wersji Kunoichi. Jest ona wykonana z ręcznie malowanej żywicy, a przy jej tworzeniu zadbano o najdrobniejsze szczegóły, poczynając od ubioru, a na detalach twarzy kończąc.

Za figurkę trzeba sporo zapłacić. Kosztuje ona bowiem aż 1544 zł. Trzeba jednak przyznać, że z opisu wynika, że będzie to naprawdę solidnie wykonany produkt. Gadżet mierzy bowiem 40 cm (całkowite wymiary to 29 x 28 x 40 cm) i waży około 4,6 kg. Na dodatek nakład jest mocno ograniczony i na rynek trafi wyłącznie 400 egzemplarzy, co sprawia, że może być to nie lada gratka dla kolekcjonerów.

Wiedźmin - figurka Triss Kannagi

Wiedźmin - figurka Triss Kannagi - zdjęcia

Aktualnie trwa przedsprzedaż. Wysyłka planowana jest na listopad tego roku.