W nocy polskiego czasu odbyła się transmisja Capcom Next, w której trakcie oficjalnie potwierdzono, że trwają prace nad nową odsłoną serii Resident Evil. Przy okazji zdradzono, że reżyserem kolejnej części będzie Koshi Nakanishi, który wcześniej odpowiadał za cenione przez graczy oraz krytyków Resident Evil 7.

Niestety na tym informacje na temat Resident Evil 9 się kończą. Nie ujawniono żadnych szczegółów na temat historii, rozgrywki czy daty premiery. Jeśli jednak wierzyć nieoficjalnym doniesieniom Dusk Golema, insidera kojarzonego przede wszystkim z serią Capcomu, to na konkrety nie powinniśmy długo czekać.

Resident Evil 9 powinno zostać wkrótce ujawnione i ukazać się na rynku w przyszłym roku. Jeśli to co słyszałem to prawda, to premiera powinna mieć miejsce w styczniu. Podobno grę tworzono przez około siedem lat.

Insider dodał również, że według pozyskanych przez niego informacji prace nad nadchodzącą grą rozpoczęły się w okolicach 2018 roku i początkowo miała być to ósma odsłona cyklu. Wcześniejsze plany zakładały bowiem, że Village będzie spinoffem i dopiero z czasem zostało przemianowane na "główną" odsłonę serii.