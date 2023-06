Wiedźmin - budżet jednak wysoki? Konkretne liczby na sezon

Netflix

Jak donosi Forbes, Netflix do tej pory wydał na seriale osadzone w świecie Wiedźmina aż 318,7 mln dolarów. Mowa o kosztach samej realizacje odcinków dwóch sezonów seriali oraz spin-offa.

Wiedźmin - budżet

Według Forbesa pierwszy sezon został zrealizowany za kwotę 92,1 mln dolarów. To dało średnią 11,5 mln dolarów na odcinek. Natomiast 2. sezon Wiedźmina miał już prawie dwukrotnie więkdzy budżet w wysokości 176,3 mln dolarów. To dało średnią 22 mln dolarów na odcinek. Dziennikarze jednak zwracają uwagę, że koszty procedur bezpieczeńśtwa z uwagi a pandemię są w to wpisane.

Natomiast krytykowany spin-off Wiedźmin: Rodowód krwi kosztował 50,3 mln dolarów. W tej kwocie jednak nie zostały zawarte koszty postprodukcji oraz dokrętek.

Forbes jednak nie dotarł do informacji, ile wydano na 3. sezon Wiedźmina oraz na film anime Wiedźmin: Zmora Wilka. Nie wiadomo też, jaki budżet ma nowy spin-off oraz kolejny film anime o tytule The Witcher: Sirens of the Deep. Szacuje się jednak, że biorąc pod uwagę te projekty koszty realizacji uniwersum Wiedźmina mogą już sięgać pół miliarda dolarów.

3. sezon Wiedźmina ma premierę pod koniec czerwca 2023 roku w Netflixie.

