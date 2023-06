Wiedźmin - szczegóły nowego filmu anime. Główną bohaterką lubiana postać z książek

CD Projekt RED

We wrześniu 2021 roku ogłoszono kolejny film anime w świecie Wiedźmina, ale długi czas ukrywano szczegóły na temat tego projektu. Za sprawą portalu Redanian Intelligence, dowiedzieliśmy się jednak, że produkcja będzie nosić tytuł Sirens of the Deep, a główną bohaterką będzie Essi Daven.

Essi Daven jest lubianą z książek postacią, która pojawia się w opowiadaniu Trochę poświęcenia. Jest utalentowaną bardką i przyjaciółką Jaskra, którą ten traktuje niczym młodszą siostrę. Nazywana Oczkiem, pomaga Geralotowi i Jaskrowi w ich wspólnej przygodzie, w której prócz dworskich intryg, nie brakuje też nawiązań do Małej syrenki Christiana Andersena.

Głos postaci Essi Daven podkładać będzie Christina Wren, znana z roli Carol Ferris w Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Data premiery filmu nie jest na ten moment znana.

Netflix