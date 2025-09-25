Odejście Cavilla i nowy Geralt. Twórczyni Wiedźmina ujawnia prawdziwy powód zmiany
Dlaczego Henry Cavill zrezygnował z roli Geralta w serialu Wiedźmin, a jego miejsce zajął Liam Hemsworth? Showrunnerka produkcji Netfliksa postanowiła ujawnić kulisy procesu zmiany aktora i podać prawdziwy powód odejścia pierwszego z nich.
Serwis Entertainment Weekly opublikował na swojej stronie obszerny artykuł, który można uznać za wprowadzenie do 4. sezonu serialu Wiedźmin. Choć materiał sam w sobie jest prawdziwą kopalnią informacji, zdecydowanie najgłośniejszą z poruszonych w nim kwestii jest rzucenie nowego światła na kulisy odejścia Henry'ego Cavilla i przejęcia roli Geralta przez Liama Hemswortha. Showrunnerka produkcji Netfliksa, Lauren Schmidt Hissrich, ujawniła prawdziwy powód rezygnacji pierwszego z nich. Jest on tak oczywisty, że najprawdopodobniej nie zamknie dyskusji wśród widzów i komentatorów.
Według twórczyni Wiedźmina rozmowy na temat odejścia Cavilla trwały "przez jakiś czas" i przybrały kształt całego procesu. Wbrew pojawiającym się w sieci spekulacjom przyczyną decyzji Brytyjczyka nie były różnice w podejściu do kwestii twórczych, co zdaniem showrunnerki "może dziś oznaczać wszystko i nic", a chęć udziału aktora w innych projektach:
Przedstawiciele poproszonego o odniesienie się do powyższych słów Cavilla odmówili komentarza. Przypomina się jednak, że komunikując swoje odejście w październiku 2022 roku aktor stwierdził, iż "ważne jest, aby w porę zrozumieć, że podążasz w złym kierunku - i wtedy przestać". W międzyczasie Cavill faktycznie zajął się innymi projektami: serialową adaptacją Warhammera czy nowym Nieśmiertelnym w reżyserii Chada Stahelskiego. Wiele wskazuje na to, że w trakcie procesu rezygnacji z roli Geralta Brytyjczyk chciał także wrócić jako ekranowy Superman, lecz Warner Bros. Discovery i DC miały na tym polu inne plany.
"Wiedźmin żyje, niezależnie od tego, czy my odejdziemy" i płacz Yennefer
Sama Hissrich przyznała, że w momencie rozstawania się z Cavillem twórcy doskonale zdawali sobie sprawę, iż to nie koniec serialu Wiedźmin:
Anya Chalotra, która wciela się w serialu Netflixa w rolę Yennefer, wyjawiła jednak, że wieści o odejściu Henry'ego Cavilla okazały dla niej bolesne:
Hemsworth musiał zrezygnować z internetu
Na decyzję Cavilla o odejściu możemy również spojrzeć oczami jego następcy, Liama Hemswortha, który na temat produkcji wypowiedział się oficjalnie po raz pierwszy od momentu ogłoszenia obsadzenia go jako Geralta. Okazuje się, że od początku był on faworytem Hissrich do przejęcia roli. Aktor przyznał, że na długi czas musiał zrezygnować z mediów społecznościowych i w ogóle korzystania z sieci, gdyż szum wokół zmiany odtwórcy roli Geralta był dla niego przytłaczający:
Zobaczcie również zupełnie nowe zdjęcia z nadchodzącego sezonu, na których możemy zobaczyć Geralta, Ciri, Yennefer, Jaskiera, Regisa i krasnoludy:
4. i liczący sobie 8 odcinków sezon serialu Wiedźmin zadebiutuje na platformie Netflix w czwartek 30 października. Wciąż nie jest jasne, czy tego samego dnia do oferty serwisu trafi spin-off o Szczurach - w sieci coraz częściej spekuluje się o takim obrocie spraw. Z kolei 5. i zarazem finałowy sezon ukaże się w przyszłym roku.
Entertainment Weekly
