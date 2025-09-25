Reklama
placeholder

Odejście Cavilla i nowy Geralt. Twórczyni Wiedźmina ujawnia prawdziwy powód zmiany

Dlaczego Henry Cavill zrezygnował z roli Geralta w serialu Wiedźmin, a jego miejsce zajął Liam Hemsworth? Showrunnerka produkcji Netfliksa postanowiła ujawnić kulisy procesu zmiany aktora i podać prawdziwy powód odejścia pierwszego z nich. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  Wiedźmin 
henry cavill netflix liam hemsworth
Liam Hemsworth jako Geralt w serialu Wiedźmin Netflix/Entertainment Weekly
Reklama

Serwis Entertainment Weekly opublikował na swojej stronie obszerny artykuł, który można uznać za wprowadzenie do 4. sezonu serialu Wiedźmin. Choć materiał sam w sobie jest prawdziwą kopalnią informacji, zdecydowanie najgłośniejszą z poruszonych w nim kwestii jest rzucenie nowego światła na kulisy odejścia Henry'ego Cavilla i przejęcia roli Geralta przez Liama Hemswortha. Showrunnerka produkcji Netfliksa, Lauren Schmidt Hissrich, ujawniła prawdziwy powód rezygnacji pierwszego z nich. Jest on tak oczywisty, że najprawdopodobniej nie zamknie dyskusji wśród widzów i komentatorów. 

Według twórczyni Wiedźmina rozmowy na temat odejścia Cavilla trwały "przez jakiś czas" i przybrały kształt całego procesu. Wbrew pojawiającym się w sieci spekulacjom przyczyną decyzji Brytyjczyka nie były różnice w podejściu do kwestii twórczych, co zdaniem showrunnerki "może dziś oznaczać wszystko i nic", a chęć udziału aktora w innych projektach:

Miał plany dotyczące innych ról, którym naprawdę chciał się poświęcić. Z naszej perspektywy nie można było trzymać kogoś na siłę i zmuszać do robienia czegoś, czego nie chce. Myślę, że właśnie dlatego ta decyzja wydawała się naprawdę korzystna dla obu stron. 

Przedstawiciele poproszonego o odniesienie się do powyższych słów Cavilla odmówili komentarza. Przypomina się jednak, że komunikując swoje odejście w październiku 2022 roku aktor stwierdził, iż "ważne jest, aby w porę zrozumieć, że podążasz w złym kierunku - i wtedy przestać". W międzyczasie Cavill faktycznie zajął się innymi projektami: serialową adaptacją Warhammera czy nowym Nieśmiertelnym w reżyserii Chada Stahelskiego. Wiele wskazuje na to, że w trakcie procesu rezygnacji z roli Geralta Brytyjczyk chciał także wrócić jako ekranowy Superman, lecz Warner Bros. Discovery i DC miały na tym polu inne plany. 

"Wiedźmin żyje, niezależnie od tego, czy my odejdziemy" i płacz Yennefer

Sama Hissrich przyznała, że w momencie rozstawania się z Cavillem twórcy doskonale zdawali sobie sprawę, iż to nie koniec serialu Wiedźmin

Nigdy tak naprawdę nie rozmawialiśmy o tym, że serial nie będzie kontynuowany. Serial jest ważniejszy niż jeden aktor. Jest ważniejszy niż ja. Jest cykl książek, jest gra. Tworzymy kolejną, trzecią odsłonę tego uniwersum. Więc Wiedźmin żyje, niezależnie od tego, czy my odejdziemy, czy jednak nie. 

Anya Chalotra, która wciela się w serialu Netflixa w rolę Yennefer, wyjawiła jednak, że wieści o odejściu Henry'ego Cavilla okazały dla niej bolesne:

Płakałam. Pamiętam to bardzo wyraźnie. To naprawdę wywarło na mnie duży wpływ. Byliśmy tak mocno związani z tymi ludźmi, a stracić tak ważnego członka zespołu… Włożyłam w tę postać wszystko. Zaczynałam pracę nad Wiedźminem, nie mając zbyt dużego doświadczenia, a ten serial znaczy dla mnie tak wiele. Więc to bolało.

Hemsworth musiał zrezygnować z internetu 

Na decyzję Cavilla o odejściu możemy również spojrzeć oczami jego następcy, Liama Hemswortha, który na temat produkcji wypowiedział się oficjalnie po raz pierwszy od momentu ogłoszenia obsadzenia go jako Geralta. Okazuje się, że od początku był on faworytem Hissrich do przejęcia roli. Aktor przyznał, że na długi czas musiał zrezygnować z mediów społecznościowych i w ogóle korzystania z sieci, gdyż szum wokół zmiany odtwórcy roli Geralta był dla niego przytłaczający:

Było sporo hałasu wokół tego wszystkiego i musiałem to odsunąć na bok. Zaczęło mnie to rozpraszać. W przeszłości już nieraz miałem do czynienia z takimi rzeczami i, no cóż, koniec końców kocham robić filmy, opowiadać historie i grać. Po prostu nie chcę, żeby cokolwiek z tego wpływało na sposób, w jaki opowiadam historię, którą naprawdę chcę opowiedzieć. W zeszłym roku na dłuższy czas zrezygnowałem z mediów społecznościowych i internetu. 

Zobaczcie również zupełnie nowe zdjęcia z nadchodzącego sezonu, na których możemy zobaczyć Geralta, Ciri, Yennefer, Jaskiera, Regisa i krasnoludy:

Wiedźmin - nowe zdjęcie z 4. sezonu

arrow-left
Wiedźmin - nowe zdjęcie z 4. sezonu
fot. Netflix/Entertainment Weekly
arrow-right

4. i liczący sobie 8 odcinków sezon serialu Wiedźmin zadebiutuje na platformie Netflix w czwartek 30 października. Wciąż nie jest jasne, czy tego samego dnia do oferty serwisu trafi spin-off o Szczurach - w sieci coraz częściej spekuluje się o takim obrocie spraw. Z kolei 5. i zarazem finałowy sezon ukaże się w przyszłym roku. 

Wiedźmin - najpotężniejsi bohaterowie książkowego uniwersum

arrow-left CD Projekt RED arrow-right

Źródło: Entertainment Weekly

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  Wiedźmin 
henry cavill netflix liam hemsworth
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2019
Wiedźmin
Oglądaj TERAZ Wiedźmin Przygodowy

Najnowsze

1 G.I. Jane - Demi Moore
-

Ridley Scott wskazał najlepszy prokobiecy film w historii. Wybór wprawia w konfuzję

2 Ministranci
-

Ministranci podnoszą na duchu w Gdyni. Już wcześniej był film, który dawał podobne emocje

3 Spartakus: House of Ashur
-

Znamy datę premiery Spartakus: House of Ashur! Nowe zdjęcia z serialu

4 Mortal Kombat 2
-

Kolejne wieści z filmowego Mortal Kombat. Nowe wideo pokazuje ikoniczne fatality

5 Nikt tego nie chce - 2. sezon
-

Ukochana komedia romantyczna powraca! Zwiastun 2. sezonu Nikt tego nie chce

6 Prime Video
-

Amazon zapłaci 2,5 miliarda dolarów w ramach ugody. Powodem subskrypcja Prime Video

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e01

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e05

SpongeBob Kanciastoporty

s16e06

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e186

Moda na sukces

s27e01

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e01

The Graham Norton Show

s08e18

Ekipa z New Jersey

s58e25
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Talulah Riley
Talulah Riley

ur. 1985, kończy 40 lat

Jim Caviezel
Jim Caviezel

ur. 1968, kończy 57 lat

Emma Rigby
Emma Rigby

ur. 1989, kończy 36 lat

Filip Pławiak
Filip Pławiak

ur. 1989, kończy 36 lat

Anne Girard
Anne Girard

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 3. odcinek? WYNIKI z 19.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV