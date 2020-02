Wiedźmin - Filavandrel powróci w 2. sezonie i będzie wyglądał inaczej. Zdjęcia z planu

Obecnie trwają zdjęcia do 2. sezonu serialu Wiedźmin. Wcześniej otrzymaliśmy zdjęcia opublikowane przez portal RedanianInteligence.com, czyli najlepszego źródła informacji o serialu, gdzie dostrzec mogliśmy bandę elfów. Nowe zdjęcia z planu potwierdzają, że komanda Scoia'tael odegrają w nowej odsłonie istotną rolę, a na ich czele stanie Filavandrel (Tom Canton).

Sam aktor na swoim Twitterze podrzucał informacje, że powrócił na plan i zapowiadał wyraźny konflikt pomiędzy elfami, a ludźmi. Zobaczcie udostępnione przez niego zdjęcie oraz materiały zrobione przez użytkowników Twittera, gdzie widzimy Filavandrela w nowej peruce oraz stroju, co daje nam też jeszcze lepszą okazję do zobaczenia efektów pracy nowej kostiumografki, Lucindy Wright.

Aaahhh...I love the smell of The Continent in the morning...@witchernetflix pic.twitter.com/SptZxBZ93y

— Tom Canton (@Tom_Canton) February 21, 2020