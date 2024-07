Freya Allan o nowym wyglądzie Ciri w Wiedźminie. W 4. sezonie bohaterka nie spotka się z Geraltem!

fot. Netflix

Freya Allan pojawiła się na San Diego Comic-Con w związku z filmem Królestwo Planety Małp. Serwis Collider podczas wywiadu wykorzystał okazję, aby zapytać się o przemianę Ciri w 4. sezonie Wiedźmina. Niedawno media donosiły, że bohaterka będzie mieć nową fryzurę, charakteryzację i kostium. Aktorka odniosła się do zmian, jakie nastąpiły w Ciri.

Tak naprawdę jeszcze nie widzieliście nowej fryzury i charakteryzacji, co moim zdaniem, gdy to zobaczycie, będzie wam przypominało grę. Więc myślę, że to też wszystko połączy. Zasadniczo chodziło o połączenie książek i gry. Byłam bardzo zaangażowana w tworzenie kostiumu i naprawdę chciałam, żeby był mieszanką obu, po prostu dla fanów. Od momentu, gdy założyłam ten kostium, mając nową fryzurę i makijaż, czuję się jak inna Ciri. Sprawia mi to dużo frajdy. Po prostu nigdy jej nie widzieliśmy w takiej wersji, więc jestem naprawdę podekscytowana tym, co ludzie zobaczą.

fot. CD PROJEKT // Ciri w grze Wiedźmin 3

Czytelnicy książek wiedzą, że Ciri dołączy do Szczurów, którzy wpłyną na jej przemianę. Ta banda rozbójników wyróżnia się arogancją, gwałtownością i pogardą dla innych. Freya Allan potwierdziła w rozmowie ze Screen Rant, że bohaterka spędzi z nimi tak dużo czasu, że w 4. sezonie nie spotka się z Geraltem. Powiedziała, że nie będą rozwijane żadne relacje między nimi w nowej serii.

Ciri podąża własną ścieżką, a on swoją - mówi sobie: "Zapomnij o Geralcie". To jest to miejsce, w którym jest Ciri. "Spróbuję wymazać to z pamięci. To się nigdy nie wydarzyło. Teraz jestem Falką; nie jestem Ciri". Ale jak widać, nie zostawiłam tego za sobą. Nadal w tym jestem.

Następnie dodała, że wcielający się w Geralta w 4. sezonie Liam Hemsworth jest uroczą i miłą osobą. Przyznała, że nie widziała go w akcji w tym sezonie, ponieważ nie mają wspólnych scen. Słyszała też, że jest świetny i nie może się doczekać, żeby zobaczyć, jak mu idzie.

Netflix jeszcze nie podał daty premiery nowej serii. Zdjęcia do 4. sezon wciąż trwają.

