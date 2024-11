Wiedźmin 4 - pierwsza postać z gry ujawniona. W kogo wcieli się Jake Lampert?

fot. CD Projekt

Jake Lampert, znany z takich produkcji jak między innymi Andor, wcieli się w postać o imieniu Branko w nadchodzącej grze Wiedźmin 4. Niestety, jak na razie nie zdradzono nic więcej. Nie wiemy, czy Branko będzie naszym sojusznikiem, czy wrogiem, ani jaką dokładnie rolę odegra w nowej odsłonie serii.

Sam wybór imienia Branko może jednak sugerować pochodzenie postaci. Jest to imię słowiańskie, co może wskazywać, że postać ta pochodzi z Królestw Północy, takich jak Temeria, Redania czy Kaedwen, które w świecie Wiedźmina odznaczają się słowiańskimi wpływami. W krainach kontrolowanych przez Nilfgaard oraz Skellige spotykamy się raczej z imionami o niemieckim lub nordyckim brzmieniu, dlatego Branko zdaje się bardziej pasować do północnych rejonów Kontynentu.

Aktor w CV rolę wpisał do 2025 roku. Zatem najpewniej dopiero w przyszłym roku rozpoczną się sesje nagraniowe z tą postacią. To też oznacza, że gra wciąż jest daleka od premiery.

O samym Wiedźminie 4 wiemy bardzo niewiele, poza tym, że gra powstaje. Douge Cockle, aktor udzielający głosu Geraltowi w angielskiej wersji językowej zdradził w jednym wywiadów, że jego bohater pojawi się w nadchodzącej produkcji, ale nie będzie głównym bohaterem.