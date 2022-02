Wiedźmin - gdzie będzie powstawał 3. sezon? Wymieniono trzy kraje

Netflix

Wiedźmin oficjalnie doczeka się 3. sezonu i trwają już nad nim wstępne prace. Trwają castingi do nowych ról, a także wybierane są lokacje do kręcenia nowej odsłony. Portal Redanian Intelligence podaje, że kolejna odsłona kręcona będzie w Południowym Tyrolu we Włoszech, a także na Słowenii i w Chorwacji.

Poprzedni sezon w całości powstawał w Wielkiej Brytanii ze względu na ograniczenia pandemiczne. Widzimy jednak, że kolejny sezon ma być bardziej zróżnicowany jeśli chodzi o lokacje i scenografie, co powinno cieszyć fanów. Nie ma informacji na temat zdjęć w Polsce. Prace na planie mają ruszyć w marcu we Włoszech i potrwają prawdopodobnie do lipca lub sierpnia 2022 roku.

Szczegóły fabularne 3. sezonu nie są na razie znane. Możemy domyślać się, że zaadaptowane zostaną wątki z kolejnego tomu wiedźmińskiej sagi, zatytułowanego Czas pogardy. W głównych rolach powrócą Henry Cavill, Freya Allan i Anya Chalotra.

