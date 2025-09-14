Wiedźmin – pierwszy klip z 4. sezonu. Geralt kontra zjawa i debiut Liama Hemswortha!
Pierwszy teaser 4. sezonu serialu Wiedźmin trafił do sieci. Netflix oficjalnie rusza z promocją pierwszej serii, w której Liam Hemsworth zastąpił Henry'ego Cavilla w roli Geralta z Rivii. Czy pasuje? Oceńcie sami!
Pierwszy teaser czwartego sezonu Wiedźmina to klip z jednego z odcinków, w którym Geralt z Rivii walczy ze zjawą. Po raz pierwszy w tej roli widzimy Liama Hemswortha, który w czwartym i piątym (finałowym) sezonie zastąpił Henry'ego Cavilla. Popularny aktor z różnych przyczyn postanowił zrezygnować wraz z zakończeniem trzeciego sezonu.
Wiedźmin – Liam Hemsworth jako Geralt
Zobaczcie klip i oceńcie sami nowego aktora w roli Geralta! Zapowiedź potwierdziła plotkę: premiera Wiedźmina odbędzie się 30 października 2025 roku.
Wiedźmin – zdjęcia z 4. sezonu
Opublikowano też pierwsze zdjęcia, na których widzimy również nowy wygląd Ciri, w którą ponownie wciela się Freya Allan, oraz pierwsze oficjalne zdjęcie Laurence'a Fishburne'a w roli Regisa. Jest również Yennefer oraz Geralt.
Wiedźmin – opis fabuły 4. sezonu
Historia skupia się na Geralcie, Yennefer i Ciri, którzy są zmuszeni do przemierzania spowitego wojną Kontynentu i stawiania czoła różnym demonom. Jeśli będą potrafić zaakceptować i dowodzić grupą wyrzutków, w której się znajdą, mają szansę przeżyć chrzest ognia i ponownie siebie odnaleźć.
Biorąc pod uwagę taktykę Netflixa, w ciągu 2–3 tygodni powinien zadebiutować pełnoprawny zwiastun.
Źródło: Netflix
