Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Wiedźmin – pierwszy klip z 4. sezonu. Geralt kontra zjawa i debiut Liama Hemswortha!

Pierwszy teaser 4. sezonu serialu Wiedźmin trafił do sieci. Netflix oficjalnie rusza z promocją pierwszej serii, w której Liam Hemsworth zastąpił Henry'ego Cavilla w roli Geralta z Rivii. Czy pasuje? Oceńcie sami!
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Wiedźmin 
netflix zwiastun
Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa fot. Netflix
Reklama

Pierwszy teaser czwartego sezonu Wiedźmina to klip z jednego z odcinków, w którym Geralt z Rivii walczy ze zjawą. Po raz pierwszy w tej roli widzimy Liama Hemswortha, który w czwartym i piątym (finałowym) sezonie zastąpił Henry'ego Cavilla. Popularny aktor z różnych przyczyn postanowił zrezygnować wraz z zakończeniem trzeciego sezonu.

Wiedźmin – Liam Hemsworth jako Geralt

Zobaczcie klip i oceńcie sami nowego aktora w roli Geralta! Zapowiedź potwierdziła plotkę: premiera Wiedźmina odbędzie się 30 października 2025 roku.

Wiedźmin – zdjęcia z 4. sezonu

Opublikowano też pierwsze zdjęcia, na których widzimy również nowy wygląd Ciri, w którą ponownie wciela się Freya Allan, oraz pierwsze oficjalne zdjęcie Laurence'a Fishburne'a w roli Regisa. Jest również Yennefer oraz Geralt.

Wiedźmin - oficjalny plakat 4. sezonu serialu Netflixa

arrow-left
Wiedźmin - oficjalny plakat 4. sezonu serialu Netflixa
fot. Netflix
arrow-right

Wiedźmin – opis fabuły 4. sezonu

Historia skupia się na Geralcie, Yennefer i Ciri, którzy są zmuszeni do przemierzania spowitego wojną Kontynentu i stawiania czoła różnym demonom. Jeśli będą potrafić zaakceptować i dowodzić grupą wyrzutków, w której się znajdą, mają szansę przeżyć chrzest ognia i ponownie siebie odnaleźć.

Biorąc pod uwagę taktykę Netflixa, w ciągu 2–3 tygodni powinien zadebiutować pełnoprawny zwiastun.

Źródło: Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Wiedźmin 
netflix zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2019
Wiedźmin
Oglądaj TERAZ Wiedźmin Przygodowy

Najnowsze

1 14. Kraina Lodu 2 - Polsat - 1 455 370
-

Kraina lodu 3 - wiemy, o czym będzie kontynuacja hitu Disneya! Jest opis fabuły!

2 God of War
-
Plotka

God of War - kto zagra Kratosa w serialu? Jest lista kandydatów!

3 Avengers: Doosmday - wycinek z grafiki Marvela
-

Mamy opis fabuły Avengers: Doomsday. Podkreśla moce Doktora Dooma

4 K-popowe łowczynie demonów
-

K-popowe łowczynie demonów rządzą! Oto inne animacje Netflixa, które mogą konkurować z Disneyem i Pixarem

5 The Boys
-

Najsilniejsze postacie z The Boys. Czy ktoś zdetronizował Homelandera? [aktualizacja rankingu]

6 Toy Story 5
-

Toy Story 5 to nie koniec serii. Reżyser zapowiada

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e21

One Piece

s2025e22

Miejsce zbrodni

s09e03

Selviytyjät Suomi

s01e08

s01e24
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Lincoln
Andrew Lincoln

ur. 1973, kończy 52 lat

Sam Neill
Sam Neill

ur. 1947, kończy 78 lat

Michelle Jenner
Michelle Jenner

ur. 1986, kończy 39 lat

Jessica Brown Findlay
Jessica Brown Findlay

ur. 1989, kończy 36 lat

Melissa Leo
Melissa Leo

ur. 1960, kończy 65 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

8

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV