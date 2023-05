Wiedźmin - twórczyni o odejściu Henry'ego Cavilla. Mogli zakończyć serial?

fot. Netflix

Henry Cavill odchodzi z Wiedźmina wraz z 3. sezonem. Nakręcono odcinki będą jego pożegnaniem z fanami. W nowym wywiadzie Lauren Hissrich poruszyła ten temat, nie dając jednak jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego Henry Cavill podjął decyzję o porzuceniu serialu, o którym na początku wypowiadał się z taką pasją.

Wiedźmin bez Henry'ego Cavilla

- To był czas w jego życiu, by iść dalej. Myślę, że w jakimś stopniu wszyscy opłakujemy jego decyzję. Mieliśmy wybór, aby Geralt odszedł i wówczas mogliśmy zakończyć serial, ale to jest coś, czego nie chcieliśmy robić. Za dużo historii zostało do opowiedzenia. Jeśli zastąpilibyśmy Geralta innym wiedźminem, w pełni byśmy odeszli od książek, a tego też nikt nie chce.

Wyraża optymizm, że Liam Hemsworth poradzi sobie jako następca Henry'ego Cavilla w roli Geralta w 4. sezonie. Twórczyni zdaje sobie sprawę, że jednak czeka go wielkie wyzwanie.

- Ostatecznie kochamy to, co robimy i będziemy dalej to robić.

Przypomnijmy, że według plotek Henry Cavill odszedł, bo miał dość tego, jak twórcy i scenarzyści serialu traktują materiał z książek Andrzeja Sapkowskiego. Już podczas promocji 2. sezonu mówił o tym, jak walczył o niektóre rzeczy wierniejsze książkom. Nikt oficjalnie tej informacji nie potwierdził ani nie skomentował.

