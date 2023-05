Wiedźmin - w 3. sezonie zobaczymy rywala Jaskra? Prace na planie kolejnej odsłony mogą zacząć się szybciej

Netflix

Wiedźmin już niedługo pojawi się na platformie Netflix wraz z 3. sezonem (zostanie podzielony na dwie części), ale ciągle jeszcze pojawiają się nowe informacje na temat produkcji. Teraz portal Redanian Intelligence donosi, że w tej odsłonie zobaczymy barda Valdo Marxa, który w książkach był jednym z większych rywali Jaskra jeśli chodzi o scenę muzyczną.

W postać wcielić ma się Nathan Armarkwei Laryea. Marx jest trubadurem z Ciradis, który źle wypowiadał się o twórczości Jaskra. Twierdził bowiem, że ten w swojej twórczości za bardzo "ulega gustom motłochu". O postaci słyszeliśmy już w serialu w pierwszym sezonie, kiedy to Geralt i Jaskier znaleźli butlę dżina. Jednym z życzeń barda było, aby Valdo Marx zachorował i zmarł.

Wiedźmin - prace nad 4. sezonem ruszą szybciej?

W czerwcu i lipcu dostaniemy 3. sezon, który będzie pożegnaniem dla Henry'ego Cavilla w roli Geralta. Przy 4. sezonie zastąpi go Liam Hemsworth i teraz czytamy, że nowy sezon może być kręcony szybciej niż przypuszczano.

Jak podał Redanian Intelligence, prace nad scenariuszami zakończyły się chwilę przed rozpoczęciem się strajku scenarzystów. Nie jest możliwe nanoszenie poprawek i zmian w skrypcie, ale możliwe jest przeprowadzanie castingów. W związku z tym agencja castingowa pracująca przy Wiedźminie ogłosiła poszukiwanie osób do 8-odcinkowego serialu Netflixa o kryptonimie "Road Rage", który ma być kręcony od września 2023 roku do maja 2024 roku. Nie ma bezpośredniego potwierdzenia, że to na pewno serial Wiedźmin, ale są poszlaki wskazujące właśnie na ten tytuł. Mamy między innymi opis mocno sugerujący, że chodzi o grupę Zoltan Chivaya, którą Gerelt spotyka na swojej drodze.

