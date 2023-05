Wiedźmin - twórczyni świadoma krytyki. Naprawi wątek Yennefer w 3. sezonie?

Netflix

Twórczyni Wiedźmina, która pełni też rolę showrunnerki we wszystkich sezonach udzieliła wywiadu Entertainment Weekly. W rozmowie Lauren Schmidt Hissrich powiedziała, że czytała wiele krytyki wątku Yennefer w 2. sezonie. Był on związany z tym, jak odeszli od książek i zrobiono coś, co fanom się nie spodobało i nie pasowało do postaci.

Wiedźmin 3 - komentarz twórczyni

Uznała ona, że to, co krytykują fani w 2. sezonie, jest dla nich problemem fabularnym do rozwiązania.

- Czytałam: "Jak mogłaś zrobić to tym postaciom? Nigdy nie będą w stanie jej wybaczyć". To już jest problem fabularny dla nas.

Zasugerowała, że jakoś ta kwestia zostanie naprawiona. Dodała także, że dojdzie do odbudowania romantycznej relacji Yennefer i Geralta w Belleteyn.

Serial zadebiutuje na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku i będzie to pierwsza część sezonu licząca 5 odcinków. Druga ma pojawić się 27 lipca i zawierać będzie odcinki 6-8.