Wiedźmin - Henry Cavill wyjaśnia, dlaczego trening do roli Geralta był tak istotny

Gwiazda Wiedźmina, Henry Cavill i aktor odgrywający wcześniej rolę Supermana, wyjaśnia w materiale przygotowanym przez Men's Health, dlaczego tak ciężko trenował do roli Geralta. Wcześniej showrunnerka serialu Netflixa Lauren Schmidt Hissrich wspominała, że aktor chciał móc samodzielnie wykonywać większośc scen, bez pomocy dublera. Dlatego opanowanie ruchów, walka mieczem, a nawet jazda konna - wymagały od aktora specjalnego treningu.

W wideo tłumaczy też, jak istotne było to w kontekście roli Supermana. Czy będzie jeszcze miał okazję wcielić się w kultowego bohatera na dużym ekranie? W materiale dla magazynu Men's Health stwierdził, że kostium wciąż jest w jego szafie i należy do niego. To oczywiście nie musi niczego oznaczać, ale aktor wyraźnie mówi, że jeszcze nie zrezygnował z roli i jest wiele interesujących historii, które można opowiedzieć o Supermanie. Zobaczcie wideo:

Zobacz także:

Premiera serialu Wiedźmin 20 grudnia na Netflix.