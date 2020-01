Wiedźmin - kulisy walk i świetne szkice koncepcyjne. Choreograf nie powróci w 2. sezonie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wiedźmin w pierwszym sezonie miał dwóch choreografów walk. Głównym był Vladimir Furdik, który doskonale jest znany fanom Gry o tron z roli Nocnego Króla. Furdik poinformował na Instagramie, że nie powróci w ekipie nowej serii. Tworzył on wszystkie walki poza tą z Blaviken. Inny choreograf pracował przy pierwszym odcinku. Na życzenie Henry'ego Cavilla został zatrudniony Wolfgang Stegemann (seria Mission: Impossible), który razem z aktorem przygotował scenę rzezi w Blaviken.

Jak informowaliśmy Was pod koniec grudnia 2019 roku, pierwotnie scena w Blaviken była zupełnie inna. To co widzieliśmy na ekranie zostało przygotowane podczas dokrętek przy udziale nowego choreografa.

Niewykluczone więc, że twórcy dokonują zmiany w wyniku ocen pierwszego sezonu. Nie wiadomo, czy Wolfgang Stegemann zostanie głównym choreografem, ale jest to możliwe. Na razie ma on tylko jeden projekt na koniec 2020 roku i jest nim kolejna część Mission: Impossible.

Zobaczcie kulisy pracy Furdika, który tak obrazował pre-wizualizacje walk:

Zobaczcie storyboardy scen ze Strzygą, które zostały bardzo wiernie nakręcone zgodnie z tą wizją:

Storyboard sceny z Strzygą - Wiedźmin

Storyboardy walki z Kikimorą:

Storyboardy bitwy Cintry z Nilfgaardem:

Szkice koncepcyjne opublikował w sieci scenograf Andrew Laws. Widzimy na nich sceny z Blaviken, Cintry oraz Wieży Mewy.