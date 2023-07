Wiedźmin - Liam Hemsworth już był testowany w charakteryzacji Geralta

deepfake/Netflix

Reklama

Okazuje się, że już testy wyglądu Geralta z Rivii w wykonaniu Liama Hemswortha są przeprowadzane. Tomasz Baginski, czyli jeden z producentów serialu Wiedźmin w rozmowie z Express Online potwierdził, że widział już Hemswortha w charakteryzacji i jego zdaniem jako wiedźmin wygląda fantastycznie.

Wiedźmin - Liam Hemsworth w 4. sezonie

Na ten moment nie ma żadnego przecieku ani też oficjalnego ogłoszenia, kiedy zobaczymy pierwsze zdjęcie Liama Hemswortha w roli Geralta. Trzeci sezon wraz z pożegnaniem Henry'ego Cavilla z tą rolą pojawi się w Netflixie już 27 lipca i nie jest wykluczone, że może wówczas coś do sieci trafi. Tak przynajmniej spekuluje się w mediach społecznościowych.

4. sezon Wiedźmina został zamówiony i powstanie pomimo o wiele gorszych wyników oglądalności 3. serii w porównaniu do 2. sezonu. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą zdjęcia do 4. sezonu, ale może to nie nastąpić zbyt szybko. Z uwagi na strajk aktorów oraz scenarzystów większość prac na planach w nadchodzących miesiącach jest całkowicie zablokowana.