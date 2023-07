Wiedźmin - wieloświat może być kluczowy przy zmianie aktorów. Fani nie kryją niezadowolenia

Netflix

Henry Cavill zdecydował się odejść z serialu Wiedźmin po 3. sezonie, a Netflix znalazł jego następcę w postaci Liama Hemswortha. Dojdzie zatem do recastu roli Geralta i chyba najlepszym sposobem byłoby zrobienie tego w sposób naturalny, po prostu podmieniając aktora. Niestety, tak raczej nie będzie i już wcześniej producent wykonawczy serialu, Tomasz Bagiński zapowiadał, że zmiana aktorów będzie uargumentowana w zgodzie z kanonem.

W swojej nowej wypowiedzi uchylił rąbka tajemnicy stwierdzając w rozmowie z Radio Times, że świat zaprezentowany w książce nie jest jedynym. Dodał, że to ogromny świat i jest on bardzo skomplikowany, więc możemy odczytać te słowa jako odniesienie się do koncepcji wieloświatów. Fani na Twitterze na podobne doniesienia zareagowali niezadowoleniem, stwierdzając, że za bardzo przypomina to obecne uniwersum Marvela i niespecjalnie jest to związane z kanonem Sapkowskiego. Nie chcą kolejnej franczyzy, która polega na alternatywnych światach. Jedna z osób napisała, że jeśli zmiana postaci staje się wątkiem, to wiesz, że twórcy nie mają już nic ciekawego do opowiedzenia.

Wiedźmin - jak twórcy zastąpią Cavilla Hemsworthem? (teorie)

Złe zaklęcie zmieni oblicze Geralta. Magia w świecie Wiedźmina jest na porządku dziennym, ale mocno związana jest z naturą i tak samo częste są klątwy lub uroki. Geralt mógłby zatem zostać zaatakowany przez czarodzieja zaklęciem, które próbowałby odeprzeć, ale doprowadziłoby to do niepożądanego efektu. Portal teoretyzuje, że osobą rzucającą zaklęcie mogłaby być nawet Yennefer dla zaostrzenia konfliktu.