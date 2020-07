Chcesz być superbohaterem? Sprawdź, którym X-Menem jesteś! [QUIZ]

Źródło: 20th Century Fox

X-Men miał premierę 14 lipca 2000 roku i zmienił kino. Był to pierwszy film oparty na komiksach, który odniósł wielki sukces i pokazał Hollywood oraz widzom, że takie propozycje mogą być dobre, emocjonujące i ponadczasowe. Oczywiście na dzisiejsze standardy X-Men wydają się filmem wręcz artystycznym, kameralnym i intymnym emocjonalnie.

Jest to też początek kariery Hugh Jackmana, który dzięki temu jednemu filmowi stał się gwiazdą, a rola Wolverine'a towarzyszyła mu przez wiele lat aż do Logan: Wolverine. Zresztą przez ten czas trudno sobie wyobrazić lepszego Magneto i Profesora Xaviera niż Ian McKellena i Patricka Stewarta. Nawet, gdy obsadzono ich młodsze wersje świetnymi Michaelem Fassbenderem i Jamesem McAvoyem.

Oczywiście rozwój serii pozostawił wiele do życzenia i stała się ona jakościową sinusoidą. Na przemian raz były lepsze, raz fatalne filmy na czele z kończącym serię X-Men: Mroczna Phoenix. Ostatecznie ta epoka X-Menów zakończyła się i gdy prawa należą do Marvel Studios, przyjdzie czas na całkowicie nową interpretację.

Przejdźmy jednak do sedna Minęło 20 lat od premiery X-Menów, więc to dobra okazja, by pobawić się w quizie. Tym razem jest to zabawa dość wesoła, bo możecie podejmując określone wybory, sprawdzić, którym X-Menem jesteście! Bliżej Wam do Wolerine'a? A może do Magneto, który potem przeszedł na stronę zła?

QUIZ dla fanów X-Men

Wiele z filmów serii X-Men można oglądać w platformach VOD. Rocznica premiery to doskonała okazja, aby nadrobić zaległości na tym polu. Seansie wielu z powyższych produkcji odnajdziecie w naszym serwisie vod.naekranie.pl.

QUIZY naEKRANIE.pl

Powyższy quiz to dla Was za mało? Jeśli tak, to bez dwóch zdań zaciekawią Was inne tego typu zabawy, które zamieściliśmy już na naszej stronie.