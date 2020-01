Wiedźmin - kiedy koniec serialu? Oryginalna Renfri wyglądała zupełnie inaczej

Wiedźmin wciąż jest obecny w mediach dzięki kolejnym wywiadom oraz materiałom promocyjnym trafiającym do sieci. Jednym z pytań, które zadają sobie fani, jest ewentualne popsucie końca serialu w stylu tego, jak zrobiono to z Grą o tron. Wiemy, że ostatnie sezony hitu HBO były tworzone bez podstawy literackiej, ponieważ fabularnie serial przekroczył wydane książki George'a R.R. Martina. Lauren Schmidt Hissrich, showrunnerka Wiedźmina, jest tego świadoma i w nowym wywiadzie wyjawiła przemyślenia.

Wiedźmin - kiedy koniec serialu?

Lauren S. Hissrich przyznaje, że cały czas scenarzystom towarzyszy: "co jeśli coś popsuję?". Tłumaczy jednak, że mają opracowany plan na następne lata i choć nie znają dokładnie każdego szczegółu, wiedzą, co chcą zrobić i jak opowiadać tę historię. Nie mają zamiaru tworzyć Wiedźmina bez książek Andrzeja Sapkowskiego, tak jak zrobili to twórcy Gry o tron bez książek Martina.

- Mamy książki. Nie czuję potrzeby, aby opowiadać historię poza nimi. To świetny materiał źródłowy. Andrzeja Sapkowski wszystkie napisał i mają one naturalne zakończenie. Czuję, że jeśli będziemy się ich trzymać, uda się dojść do celu, czyli pokazać zakończenie z książek. Wówczas będzie dobrze.

Wiemy, że za kulisami Wiedźmina doszło do zmiany w obsadzie roli Renfir. Początkowo obsadzona została Millie Brady znana z serialu Upadek królestwa, ale później zmieniono ją na Emmę Appleton, którą widzieliśmy na ekranie. Wiemy, że cały wątek Blaviken został nakręcony od nowa i dlatego podjęto decyzję o zmianach - aczkolwiek mówiono, że Brady zrezygnowała z uwagi na inne zobowiązania. Dorottya Talpassy miała była dublerką Brady i dzięki jej zdjęciom z mediów społecznościowych widzimy, jak oryginalna Renfri miała wyglądać. Zobaczcie w galerii kaskaderkę w kostiumie Renfri oraz inne zdjęcia z planu poprzedniej wizji na sceny w Blaviken.

Do sieci trafiły również kolejne fotki z pierwszego sezonu, które wcześniej nie były publikowane. Ściśle są to zdjęcia z dwóch ostatnich odcinków.

Wiedźmin - premiera 2. sezonu nie jest znana. Mówi się jednak, że nastąpi to w 2021 roku.