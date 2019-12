Wiedźmin - quiz wiedzy dla fanów [POZIOM ŁATWY]

Wiedźmin Geralt w swoim życiu doświadczył wielu przygód - mniej lub bardziej udanych. Teraz Wy możecie samodzielnie wyruszyć w drogę i zmierzyć się ze stosunkowo łatwymi przeciwnikami. Ten quiz cechują dość łatwe pytania, ale nie myśl wojowniku, że utopiec lub inna kikimora łatwo nadzieją się na ostrze Twojej klingi.

Przy okazji nadchodzącego serialu Wiedźmin od Netflixa, przygotowaliśmy dla Was dwa quizy, które zawierają pytania nie tylko z prozy Andrzeja Sapkowskiego, ale także kilka z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Fani nie powinni się jednak bać tego, co dla was w tej próbie przygotowaliśmy. Tedy stawaj do walki i próbuj swoich sił, a jeśli tutaj odniesiesz sukces, spróbuj swoich sił na poziomie o wiele trudniejszym.