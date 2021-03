Wiedźmin - zakończono prace na planie? Więcej retrospekcji w 2. sezonie

Netflix

Wcześniej portal Redanian Intelligence donosił o realizacji scen retrospekcji związanych z postacią Ciri (Freya Allan). Teraz informują o prawdopodobnym pojawieniu się w 2. sezonie serialu Wiedźmin młodego Geralta i Vesemira.

Młodego Geralta w wieku dziecięcym widzieliśmy pod koniec 1. sezonu w jednej z retrospekcji oraz mieliśmy wtedy okazję usłyszeć głos młodego Vesemira. Jednak według informacji Redanian Intelligence, twórcy szukali do nowego sezonu aktora do roli o kilka lat starszego Geralta. To może oznaczać, że zobaczymy ujęcia z treningu w Kaer Morhen i lekcji udzielanych przez Vesemira młodemu Geraltowi. Nie są jednak znane nazwiska i nie wiadomo również, kto wcieli się w młodszą wersję najstarszego z wiedźminów.

Wspomnianym głosem Vesemira w 1. sezonie był Theo James. Spekulowano, że także on użyczy głosu młodemu Vesemirowi, który będzie głównym bohaterem zapowiedzianego anime Wiedźmin: Zmora Wilka. Czy mógłby sportretować tę postać także w roli aktorskiej? Na razie brak informacji na ten temat.

Mamy też informację o zakończeniu zdjęć. Wcześniej wielu aktorów chwaliło się zakończeniem swoich dni zdjęciowych, a teraz uczyniła to charakteryzatorka Henry'ego Cavilla. Możemy zatem przypuszczać, że najważniejsze prace nad serialem dobiegły końca i za dzień lub dwa otrzymamy oficjalne ogłoszenie od twórczyni, Lauren Schmidt Hissrich o ostatnim klapsie na planie 2. sezonu serialu Netflixa.

