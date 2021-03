Wiedźmin: ekipa się żegna. Ostatnie dni na planie i nowe zdjęcia serialowego Dzikiego Gonu

materiały prasowe

To już ostatnie dni zdjęć do 2. sezonu serialu Wiedźmin. Prace w Arborfield Studios wciąż trwają, ale znaczna część ekipy już pożegnała się z produkcją. Według Redanian Intelligence wiedźmini z Kaer Morhem (z wyjątkiem, rzecz jasna, Geralta) - nie tylko Lambert (Paul Bullion) i Hemrik (Joel Adrian), którzy potwierdzili to w mediach społecznościowych, ale też pozostali - sfinalizowali już wszystkie sceny ze swoim udziałem. Sekwencje, w których ich zobaczymy, będą długie - wygląda więc na to, że pogłoski o rozbudowanym wątku w Kaer Morhen okazały się prawdą.

Poza głównymi postaciami, w które wcielają się Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan, w filmowaniu biorą jeszcze udział Tom Canton (Filavandrel) i Mecia Simson (Francesca). Wiemy też, że ekipa wciąż pracuje nad retrospekcjami z Cintry. Statyści nazywani "tancerzami Cintry" i odtworzona sala balowa sugerują, że wrócimy do znanego z 1. sezonu miejsca, w którym będzie odbywać się duża wieczerza. Jedno z dostępnych w serwisie Redanian Intelligence zdjęć prezentuje grupę ludzi w bogatych kostiumach.

Z kolei w okolicach Saunton Beach w Devon filmowano jeźdźców Dzikiego Gonu. W sieci pojawiło się więcej zdjęć wykonanych przez The Dily Mail - źródła podają, że Gon pojawi się w finale sezonu.

Tymczasem w środę Henry Cavill przyniósł pożegnalną pizzę dla wszystkich w studiu. Ekipa ewidentnie to doceniła!

A z ciekawostek: w sieci pojawił się pewien fanart, który szybko zyskał popularność. Prezentuje on Madsa Mikkelsena w roli Geralta z Rivii - jest to projekt autorstwa Wonki Cho. Zobaczcie:

Wiedźmin: premiera 2. sezonu serialu ma mieć miejsce w drugiej połowie 2021 roku.