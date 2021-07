Wiedźmin - rozpoczęto prace nad scenariuszem 3. sezonu serialu Netflixa?

Netflix

Wiedźmin doczeka się premiery 2. sezonu w grudniu na platformie Netflix. Na ten moment nie ogłoszono więc powstania 3. serii, ale podobno jest to tylko kwestią czasu. Portal Redanian Intelligence donosi, że prace nad kolejnym sezonem właściwie ruszyły.

Portal Redanian Intelligence jest źródłem świetnie zorientowanym w sprawach serialu Netflixa. Powołując się na swoich informatorów podają, że trwają już prace nad scenariuszem 3. sezonu.

Kiedy mogłyby rozpocząć się zdjęcia? Autorzy wspomnianego portalu twierdzą, że kluczem do odpowiedzi na to pytanie będzie harmonogram Henry'ego Cavilla. W sierpniu 2021 roku ma zacząć kręcić nowy film zatytułowany Argylle, a następnie stanie na planie Enoli Holmes 2, choć tam zakładać można ponownie krótki występ. Od sierpnia do grudnia ma powstawać z kolei serial Blood Origin. Redanian Intelligence obstawia zatem rozpoczęcie prac na planie w I lub II kwartale 2022 roku.

Fot. Netflix