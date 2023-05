Wiedźmin - reakcje na 3. sezon niewiarygodnie negatywne. Netflix ma problem

fot. materiały prasowe

W kwietniu 2023 roku ruszyła promocja 3. sezonu Wiedźmina. Netflix opublikował wówczas teaser, zdjęcia oraz plakat zapowiadający powrót tego mimo wszystko popularnego serialu. Jednak reakcje na zapowiedź są przeważająco i wręcz przytłaczająco negatywne.

Wiedźmin - 3 sezon końcem serialu?

Posty rozpoczynające promocję 3. sezonu Wiedźmina zostały wręcz zalane krytycznymi komentarzami wobec serialu oraz okoliczności w jakich według plotek Henry Cavill zdecydował się z nim pożegnać. Większość tych komentarzy to deklaracje, że nie mają zamiaru oglądać tego serialu, gdy aktor nie będzie już grać Geralta z Rivii. A ma go zastąpić Liam Hemsworth, dla którego może to być misja niemożliwa.

Oberwało się też decyzji o podzieleniu 3. sezonu na dwie części. Fani wręcz kpią z Netflixa, że zrobiono to specjalnie, aby wykorzystać fakt, że pewnie dużo osób obejrzy pożegnanie Cavilla z Wiedźminem. Wszyscy wręcz deklarują, że to koniec serialu i 3. sezon powinien być ostatnim.

Wiedźmin - 3 sezon

Na ten moment Netflix wciąż nie skomentował ani dyskusji i powodów, dla których Henry Cavill odszedł z serialu ani też nie było żadnej rzeczowej reakcji na krytykę 2. sezonu.

Wiedźmin - premiera pierwszej części 3. sezonu odbędzie się 29 czerwca. Ta część ma liczyć 5 odcinków. Druga pojawi się 27 lipca i będzie liczyć 3 odcinki.