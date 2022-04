Wiedźmin: Rodowód krwi - plotki zaskakują. Data premiery, mniej odcinków i... więcej Jaskra?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. zrzut ekranu @The Witcher Netflix, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mawzQRu1Kc4

Po wielu miesiącach oczekiwania Netflix wciąż nie ogłosił oficjalnej daty premiery Wiedźmin: Rodowód krwi. Produkcja ma być prequelem Wiedźmina i skupić się na historii pierwszego łowcy potworów. Portal Redanian Intelligence podzielił się informacją, że jeden z ich czytelników przekazał im rzekome poufne informacje na temat tytułu. Nie są jednak w stanie ich potwierdzić, więc trzeba je potraktować ze sporym przymrużeniem oka. Trzeba jednak przyznać, że te doniesienia są co najmniej interesujące.

Czytelnik stwierdził, że według jego źródła Netflix planuje premierę Wiedźmin: Rodowód krwi w październiku 2022 roku. Następną dość istotną informacją jest fakt, że według niego limitowana seria będzie mieć mniej odcinków niż planowano - z 6 epizodów po wycięciu ogromnych kawałków materiału mają zostać 4. Poza tym wcześniej mówiono o tym, że Jaskier pojawi się w prologu produkcji, by spróbować opowiedzieć, co wydarzyło się podczas Rodowodu krwi, zanim ktoś by mu nie przerwał z właściwą historią. Według czytelnika dodano z nim jednak więcej scen, które mają spróbować bardziej powiązać tytuł z oryginalną serią.

Te informacje na temat serii Wiedźmin: Rodowód krwi nie są potwierdzone. Jednak jeśli jest w nich ziarno prawdy, mniejsza liczba odcinków raczej nie ucieszy oczekujących z niecierpliwością fanów.