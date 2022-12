Wiedźmin: Rodowód krwi - showrunner opowiada o stworzeniu historii godnej Sapkowskiego

Netflix

Wiedźmin: Rodowód krwi to oficjalny prequel serialu Wiedźmin. Opowiada historię, która nie była opisana w książkach Andrzeja Sapkowskiego. Twórcą i showrunnerem jest Declan De Barra, który pracował w ekipie głównego serialu. W nowym materiale promującym spin-off podzielił się tym, jaka jest presja tworzenia serialu godnego twórczości Andrzeja Sapkowskiego.

Netflix wypuścił filmik wyjaśniający koncepcję "prototypowego wiedźmina" - bardzo wczesnej wersji tego zawodu, która utorowała drogę przyszłym zabójcom potworów do istnienia na Kontynencie. Declan de Barra wyjaśnił w materiale wideo, czym jest właśnie "prototypowy wiedźmin" i jak ma się to do świata wykreowanego przez Sapkowskiego.

To wspaniałe i przerażające jednocześnie, ponieważ chcesz oddać hołd książkom i lore, zadowalając wszystkich fanów, ale także chcesz stworzyć całą tą historię, która byłaby godna książek Sapkowskiego, ale jednocześnie może być przeznaczona dla telewizji i być samodzielna.

W materiale dodaje, że pierwotny wiedźmin nie jest tym, którego znamy z oryginalnego serialu. Więcej na ten temat znajdziecie w materiale poniżej:

Główne role grają Laurence O'Fuarain (Fjall) Sophia Brown (Éile) i Michelle Yeoh (Scían).

Jest to historia rozgrywająca się w świecie elfów 1200 lat przed wydarzeniami z serialu „Wiedźmin”. Opowiada zapomnianą historię grupy wygnańców stających do walki z niezwyciężoną potęgą, która odebrała im wszystko. W wyniku ich pomsty powstaje prawzór wiedźminów. Wszystko to dzieje się podczas koniunkcji sfer — zdarzenia, które połączyło świat potworów, ludzi i elfów w jedną całość.

Wiedźmin: Rodowód krwi - premiera 25 grudnia 2022 roku na platformie streamingowej Netflix.